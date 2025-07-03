https://crimea.ria.ru/20250703/mikhail-gudkov---biografiya-1147674678.html

Михаил Гудков - биография

Михаил Гудков - биография - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Михаил Гудков - биография

Михаил Гудков. Родился 11 января 1983 года в Новосибирске. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T13:24

2025-07-03T13:24

2025-07-03T13:28

михаил гудков

биография

вмф

армия и флот

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147674562_0:0:947:533_1920x0_80_0_0_e928dcc0f25c0029c56bae15842c15da.jpg.webp

Михаил Гудков. Родился 11 января 1983 года в Новосибирске. Высшее образование получил в Новосибирском высшем военном командном училище. После окончания училища служил в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира, а впоследствии командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в операции в Сирии против террористических формирований. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года за героизм, отвагу и мужество 155-й бригаде присвоено почетное наименование "гвардейская". Позже бригада была награждена орденом Жукова, а затем – орденом Суворова. В 2023 году Михаилу Гудкову присвоено звание Героя России. 155-я бригада под командованием Гудкова участвовала в освобождении районов Курской области, в которые вторглись украинские националистические формирования. В феврале 2025 года бригаде присвоено почетное наименование "Курская". В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Погиб в Курской области 2 июля 2025 года.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гудков, биография, вмф, армия и флот, россия