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Михаил Гудков - биография - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Михаил Гудков - биография
Михаил Гудков - биография - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Михаил Гудков - биография
Михаил Гудков. Родился 11 января 1983 года в Новосибирске. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T13:24
2025-07-03T13:28
михаил гудков
биография
вмф
армия и флот
россия
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Михаил Гудков. Родился 11 января 1983 года в Новосибирске. Высшее образование получил в Новосибирском высшем военном командном училище. После окончания училища служил в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира, а впоследствии командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в операции в Сирии против террористических формирований. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года за героизм, отвагу и мужество 155-й бригаде присвоено почетное наименование "гвардейская". Позже бригада была награждена орденом Жукова, а затем – орденом Суворова. В 2023 году Михаилу Гудкову присвоено звание Героя России. 155-я бригада под командованием Гудкова участвовала в освобождении районов Курской области, в которые вторглись украинские националистические формирования. В феврале 2025 года бригаде присвоено почетное наименование "Курская". В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.Погиб в Курской области 2 июля 2025 года.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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михаил гудков, биография, вмф, армия и флот, россия
Михаил Гудков - биография

Михаил Гудков - биография

13:24 03.07.2025 (обновлено: 13:28 03.07.2025)
 
© warheroes.ruЗаместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
Заместитель главнокомандующего ВМФ России, Герой России генерал-майор Михаил Гудков
© warheroes.ru
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Михаил Гудков. Родился 11 января 1983 года в Новосибирске.
Высшее образование получил в Новосибирском высшем военном командном училище. После окончания училища служил в воздушно-десантных войсках, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
После окончания Общевойсковой академии ВС РФ был назначен заместителем командира, а впоследствии командиром 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Участвовал в операции в Сирии против террористических формирований.
С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции на Украине.
В марте 2022 года за героизм, отвагу и мужество 155-й бригаде присвоено почетное наименование "гвардейская". Позже бригада была награждена орденом Жукова, а затем – орденом Суворова.
В 2023 году Михаилу Гудкову присвоено звание Героя России.
155-я бригада под командованием Гудкова участвовала в освобождении районов Курской области, в которые вторглись украинские националистические формирования. В феврале 2025 года бригаде присвоено почетное наименование "Курская".
В марте 2025 года президент России Владимир Путин назначил Гудкова заместителем главнокомандующего ВМФ России.
Погиб в Курской области 2 июля 2025 года.
 
Михаил ГудковБиографияВМФАрмия и флотРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
13:24Михаил Гудков - биография
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