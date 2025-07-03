https://crimea.ria.ru/20250703/mid-rossiya-ofitsialno-priznala-islamskiy-emirat-afganistan-1147695380.html

МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости Крым, 03.07.2025

МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T21:32

2025-07-03T21:32

2025-07-03T21:33

афганистан

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

афганистан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, в мире