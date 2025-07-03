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МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - РИА Новости Крым, 03.07.2025
МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T21:32
2025-07-03T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов."Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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афганистан, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, в мире
МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан - МИД

21:32 03.07.2025 (обновлено: 21:33 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Признала", - сказал Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.
Министерство иностранных дел Афганистана ранее заявило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства РФ признать Исламский Эмират Афганистан.
В среду заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в РФ Гуль Хасана Хасана.
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