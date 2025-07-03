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Майкл Мэдсен – биография
Майкл Мэдсен – биография - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Майкл Мэдсен – биография
Актер Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Его карьера началась с чикагского театра Steppenwolf, в котором Мэдсен учился у Джона Малковича и... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T20:54
2025-07-03T20:54
2025-07-03T21:12
кино
утраты
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культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Актер Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Его карьера началась с чикагского театра Steppenwolf, в котором Мэдсен учился у Джона Малковича и играл в его постановке "О мышах и людях".Свою первую заметную роль в большом кино актер сыграл в технотриллере "Военные игры" (1983), после чего за ним закрепилось амплуа "плохого парня".В начале 1990-х карьера Мэдсена пошла в гору. Актер отметился появлениями в фильме The Doors (1991) Оливера Стоуна об истории одноименной рок-группы, в культовом фильме Ридли Скотта "Тельма и Луиза" (1991), а также сыграл свою первую главную роль в психологической драме "Почти блюз" (1993).Всемирную известность Мэдсену принесло знакомство с Квентином Тарантино. Режиссер взял актера на роль мистера Блондина в своем культовом фильме "Бешеные псы".Также Мэдсен сыграл у Тарантино в дилогии "Убить Билла", вестерне "Омерзительная восьмерка" и элегии "Однажды в...Голливуде". Он же мог сыграть и Винсента Вегу в "Криминальном чтиве", но отказался от этой роли.Майкл Мэдсен ушел из жизни 3 июля в возрасте 67 лет.Информация из открытых источников.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кино, утраты, сша, культура
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Актер Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Его карьера началась с чикагского театра Steppenwolf, в котором Мэдсен учился у Джона Малковича и играл в его постановке "О мышах и людях".
Свою первую заметную роль в большом кино актер сыграл в технотриллере "Военные игры" (1983), после чего за ним закрепилось амплуа "плохого парня".
В начале 1990-х карьера Мэдсена пошла в гору. Актер отметился появлениями в фильме The Doors (1991) Оливера Стоуна об истории одноименной рок-группы, в культовом фильме Ридли Скотта "Тельма и Луиза" (1991), а также сыграл свою первую главную роль в психологической драме "Почти блюз" (1993).
Всемирную известность Мэдсену принесло знакомство с Квентином Тарантино. Режиссер взял актера на роль мистера Блондина в своем культовом фильме "Бешеные псы".
Также Мэдсен сыграл у Тарантино в дилогии "Убить Билла", вестерне "Омерзительная восьмерка" и элегии "Однажды в...Голливуде". Он же мог сыграть и Винсента Вегу в "Криминальном чтиве", но отказался от этой роли.
Информация из открытых источников.