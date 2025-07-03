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Массовый сбой произошел "ВКонтакте" - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Массовый сбой произошел "ВКонтакте"
Массовый сбой произошел "ВКонтакте" - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Массовый сбой произошел "ВКонтакте"
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рф РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T15:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рфПо состоянию на момент публикации количество жалоб составило 12109, что говорит о масштабном техническом сбое. Согласно графику динамики обращений, массовые проблемы начались примерно после 14:00 по московскому времени.Наибольшее количество жалоб зафиксировано в следующих регионах:Москва - 23% Санкт-Петербург - 11% Челябинская - 9% Свердловская Область - 7% Новосибирская Область - 5% Ростовская Область - 5%Также сообщения о проблемах поступают из Крыма, Ярославской, Кировской, Пензенской, Тверской, Рязанской, Псковской областей, а также из Краснодарского и Пермского краев и Красноярского края.Причины сбоя официально не названы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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соцсети, интернет, новости, банк "россия"
Массовый сбой произошел "ВКонтакте"

Массовый сбой произошел "ВКонтакте" - подано более 12 тысяч жалоб

15:13 03.07.2025 (обновлено: 15:14 03.07.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране планшета
Страница социальной сети Вконтакте на экране планшета - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рф
По состоянию на момент публикации количество жалоб составило 12109, что говорит о масштабном техническом сбое. Согласно графику динамики обращений, массовые проблемы начались примерно после 14:00 по московскому времени.
© Сбой. рфСбой в работе "ВКонтакте"
Сбой в работе ВКонтакте
© Сбой. рф
Сбой в работе "ВКонтакте"
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в следующих регионах:
Москва - 23%
Санкт-Петербург - 11%
Челябинская - 9%
Свердловская Область - 7%
Новосибирская Область - 5%
Ростовская Область - 5%
Также сообщения о проблемах поступают из Крыма, Ярославской, Кировской, Пензенской, Тверской, Рязанской, Псковской областей, а также из Краснодарского и Пермского краев и Красноярского края.
Причины сбоя официально не названы.
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