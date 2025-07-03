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Массовый сбой произошел "ВКонтакте"
Массовый сбой произошел "ВКонтакте" - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Массовый сбой произошел "ВКонтакте"
Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рф РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T15:13
2025-07-03T15:13
2025-07-03T15:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рфПо состоянию на момент публикации количество жалоб составило 12109, что говорит о масштабном техническом сбое. Согласно графику динамики обращений, массовые проблемы начались примерно после 14:00 по московскому времени.Наибольшее количество жалоб зафиксировано в следующих регионах:Москва - 23% Санкт-Петербург - 11% Челябинская - 9% Свердловская Область - 7% Новосибирская Область - 5% Ростовская Область - 5%Также сообщения о проблемах поступают из Крыма, Ярославской, Кировской, Пензенской, Тверской, Рязанской, Псковской областей, а также из Краснодарского и Пермского краев и Красноярского края.Причины сбоя официально не названы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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соцсети, интернет, новости, банк "россия"
Массовый сбой произошел "ВКонтакте"
Массовый сбой произошел "ВКонтакте" - подано более 12 тысяч жалоб
15:13 03.07.2025 (обновлено: 15:14 03.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым
. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рф
По состоянию на момент публикации количество жалоб составило 12109, что говорит о масштабном техническом сбое. Согласно графику динамики обращений, массовые проблемы начались примерно после 14:00 по московскому времени.
Наибольшее количество жалоб зафиксировано в следующих регионах:
Свердловская Область - 7%
Новосибирская Область - 5%
Также сообщения о проблемах поступают из Крыма, Ярославской, Кировской, Пензенской, Тверской, Рязанской, Псковской областей, а также из Краснодарского и Пермского краев и Красноярского края.
Причины сбоя официально не названы.
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