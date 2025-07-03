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Массовый сбой произошел "ВКонтакте"

Массовый сбой произошел "ВКонтакте" - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Массовый сбой произошел "ВКонтакте"

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рф РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T15:13

2025-07-03T15:13

2025-07-03T15:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пользователи социальной сети "ВКонтакте" столкнулись с перебоями в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте сбой.рфПо состоянию на момент публикации количество жалоб составило 12109, что говорит о масштабном техническом сбое. Согласно графику динамики обращений, массовые проблемы начались примерно после 14:00 по московскому времени.Наибольшее количество жалоб зафиксировано в следующих регионах:Москва - 23% Санкт-Петербург - 11% Челябинская - 9% Свердловская Область - 7% Новосибирская Область - 5% Ростовская Область - 5%Также сообщения о проблемах поступают из Крыма, Ярославской, Кировской, Пензенской, Тверской, Рязанской, Псковской областей, а также из Краснодарского и Пермского краев и Красноярского края.Причины сбоя официально не названы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцсети, интернет, новости, банк "россия"