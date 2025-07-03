https://crimea.ria.ru/20250703/kiselev-sputnik-ne-smozhet-prodolzhat-deyatelnost-v-azerbaydzhane-1147681608.html

Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане

Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Киселев: Sputnik не сможет продолжать деятельность в Азербайджане

Условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T15:59

2025-07-03T15:59

2025-07-03T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.По его словам, в Баку уже четвертые сутки под арестом находятся двое граждан России – руководители азербайджанского подразделения Sputnik. Также были задержаны несколько сотрудников редакции, являющихся гражданами Азербайджана."Все эти действия не имеют под собой никаких оснований", – подчеркнул Киселев.Он напомнил, что за годы своей работы агентство последовательно занималось укреплением связей между двумя странами.Дмитрий Киселев также заявил, что аресты сопровождались выдвижением несостоятельных обвинений против сотрудников редакции. Медиагруппа "Россия сегодня" намерена использовать все доступные правовые механизмы для защиты своих журналистов.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД АзербайджанаМосква призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИДГлава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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