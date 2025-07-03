https://crimea.ria.ru/20250703/kiselev-lishenie-svobody-sotrudnikov-sputnik-azerbaydzhan--nasilie-1147693457.html

Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие

Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T20:11

2025-07-03T20:11

2025-07-03T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik Азербайджан. Его слова цитирует РИА Новости.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" добавил, что ситуация не правовая, а искусственно раздутая политически. Никаких претензий, по существу, не было, подчеркнул Киселев. Он отметил, что агентство будет защищать журналистов правовыми методами.Ранее Дмитрий Киселев заявил, что условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют. Кроме того, редакция Sputnik выступила с призывом к властям Азербайджана выпустить на свободу сотрудников агентства.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.В четверг стало известно, что российский консул в Баку встретился с главой редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. В то же время пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД АзербайджанаМосква призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИДГлава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, видео, дмитрий киселев, sputnik, международная медиагруппа "россия сегодня", мнения, видео, азербайджан