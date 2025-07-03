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Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие
Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T20:11
2025-07-03T20:14
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik Азербайджан. Его слова цитирует РИА Новости.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" добавил, что ситуация не правовая, а искусственно раздутая политически. Никаких претензий, по существу, не было, подчеркнул Киселев. Он отметил, что агентство будет защищать журналистов правовыми методами.Ранее Дмитрий Киселев заявил, что условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют. Кроме того, редакция Sputnik выступила с призывом к властям Азербайджана выпустить на свободу сотрудников агентства.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.В четверг стало известно, что российский консул в Баку встретился с главой редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. В то же время пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД АзербайджанаМосква призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИДГлава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
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РИА Новости Крым
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новости, видео, дмитрий киселев, sputnik, международная медиагруппа "россия сегодня", мнения, видео, азербайджан
Киселев: лишение свободы сотрудников Sputnik Азербайджан – насилие

Киселев: "Россия сегодня" обеспокоена условиями содержания работников Sputnik в Баку

20:11 03.07.2025 (обновлено: 20:14 03.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что медиагруппу тревожат условия, в которых содержатся задержанные в Баку сотрудники Sputnik Азербайджан. Его слова цитирует РИА Новости.

"Тревожит насилие, которое совершается по отношению к совершенно невиновным людям, потому что лишение свободы – это, конечно, насилие. Потому что им вменяют какие-то совершенно немыслимые, какие-то экономические преступления, какое-то мошенничество и так далее. То есть ничем подобным они не занимались", – заявил Киселев в интервью телеканалу "Россия 1".

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" добавил, что ситуация не правовая, а искусственно раздутая политически. Никаких претензий, по существу, не было, подчеркнул Киселев. Он отметил, что агентство будет защищать журналистов правовыми методами.
Ранее Дмитрий Киселев заявил, что условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в Баку отсутствуют. Кроме того, редакция Sputnik выступила с призывом к властям Азербайджана выпустить на свободу сотрудников агентства.
30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.
В четверг стало известно, что российский консул в Баку встретился с главой редакции агентства Sputnik Азербайджан Игорем Картавых и шеф-редактором Евгением Белоусовым. В то же время пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством этой страны отпустили под подписку о невыезде.
Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах.
В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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