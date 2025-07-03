https://crimea.ria.ru/20250703/khotel-kvartiru-v-sevastopole-lzhe-zastroyschik-ukral-million-u-omicha-1147667377.html

Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича

Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича

Житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T08:54

2025-07-03T08:54

2025-07-03T08:54

севастополь

прокуратура города севастополя

мошенничество

жилье

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новости севастополя

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.По данным пресс-службы, в декабре 2018 года 45-летний севастополец заключил с жителем Омской области предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он обещал построить многоквартирный жилой дом на территории СНТ "Куликово поле".В результате потерпевший лишился 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд. Ранее обвиняемый был признан виновным в аналогичных преступлениях в отношении других граждан и уже отбывает наказание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, мошенничество, жилье, жилье в крыму, новости севастополя, правосудие