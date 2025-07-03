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Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича
Житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T08:54
2025-07-03T08:54
севастополь
прокуратура города севастополя
мошенничество
жилье
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новости севастополя
правосудие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.По данным пресс-службы, в декабре 2018 года 45-летний севастополец заключил с жителем Омской области предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он обещал построить многоквартирный жилой дом на территории СНТ "Куликово поле".В результате потерпевший лишился 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд. Ранее обвиняемый был признан виновным в аналогичных преступлениях в отношении других граждан и уже отбывает наказание.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублейТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительстве
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РИА Новости Крым
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севастополь, прокуратура города севастополя, мошенничество, жилье, жилье в крыму, новости севастополя, правосудие
Хотел квартиру в Севастополе: лже-застройщик украл миллион у омича

В Севастополе лже-застройщик обманул жителя Омской области на миллион рублей

08:54 03.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
По данным пресс-службы, в декабре 2018 года 45-летний севастополец заключил с жителем Омской области предварительный договор купли-продажи жилого помещения. Он обещал построить многоквартирный жилой дом на территории СНТ "Куликово поле".
"Покупатель полагал, что станет собственником квартиры в этом доме. В действительности обвиняемый достоверно знал, что фактически не сможет выполнить взятые на себя обязательства по передаче жилья в собственность. Земельный участок, на котором предполагалось строительство, предназначен для садоводства, возведение на нем многоквартирного жилья запрещено", - проинформировали в надзорном ведомстве.
В результате потерпевший лишился 1,1 миллиона рублей. Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд.
Ранее обвиняемый был признан виновным в аналогичных преступлениях в отношении других граждан и уже отбывает наказание.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяМошенничествоЖильеЖилье в КрымуНовости СевастополяПравосудие
 
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