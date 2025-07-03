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Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии
Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:53
2025-07-03T11:53
2025-07-03T11:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают испанские СМИ.Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия.По данным журналистов, Жота ехал в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным футболистом, когда машина съехала с дороги и загорелась.Диогу Жота был воспитанником клубов "Гондомар" и "Пасуш де Феррейра". Выступал за мадридский "Атлетико", португальский "Порту", английский "Вулверхэмптон". В 2020 году перешел в "Ливерпуль", за который сыграл 111 матчей и отметился 46-ю голами. В составе "Ливерпуля" Жота дважды становился чемпионом Англии.С 2019 года – игрок национальной сборной Португалии. В составе команды провел 46 матчей и забил 14 мячей. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024 годов).22 июня этого года футболист сыграл свадьбу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии
Футболист сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым.
Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают
испанские СМИ.
"Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб сегодня рано утром вместе со своим братом в дорожно-транспортном происшествии в Саморе (небольшой город в Испании у португальской границы – ред.)", - говорится в сообщении.
Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия.
По данным журналистов, Жота ехал в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным футболистом, когда машина съехала с дороги и загорелась.
Диогу Жота был воспитанником клубов "Гондомар" и "Пасуш де Феррейра". Выступал за мадридский "Атлетико", португальский "Порту", английский "Вулверхэмптон". В 2020 году перешел в "Ливерпуль", за который сыграл 111 матчей и отметился 46-ю голами. В составе "Ливерпуля" Жота дважды становился чемпионом Англии.
С 2019 года – игрок национальной сборной Португалии. В составе команды провел 46 матчей и забил 14 мячей. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024 годов).
22 июня этого года футболист сыграл свадьбу.
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