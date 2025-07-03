https://crimea.ria.ru/20250703/futbolist-sbornoy-portugalii-pogib-v-dorozhnoy-avarii-1147672139.html

Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии

Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии

Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T11:53

2025-07-03T11:53

2025-07-03T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают испанские СМИ.Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия.По данным журналистов, Жота ехал в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным футболистом, когда машина съехала с дороги и загорелась.Диогу Жота был воспитанником клубов "Гондомар" и "Пасуш де Феррейра". Выступал за мадридский "Атлетико", португальский "Порту", английский "Вулверхэмптон". В 2020 году перешел в "Ливерпуль", за который сыграл 111 матчей и отметился 46-ю голами. В составе "Ливерпуля" Жота дважды становился чемпионом Англии.С 2019 года – игрок национальной сборной Португалии. В составе команды провел 46 матчей и забил 14 мячей. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024 годов).22 июня этого года футболист сыграл свадьбу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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