Рейтинг@Mail.ru
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250703/futbolist-sbornoy-portugalii-pogib-v-dorozhnoy-avarii-1147672139.html
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии
Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T11:53
2025-07-03T11:53
в мире
испания
дтп
происшествия
новости
футбол
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147672024_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ef26df5f584b81c33369225820f5cb7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают испанские СМИ.Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия.По данным журналистов, Жота ехал в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным футболистом, когда машина съехала с дороги и загорелась.Диогу Жота был воспитанником клубов "Гондомар" и "Пасуш де Феррейра". Выступал за мадридский "Атлетико", португальский "Порту", английский "Вулверхэмптон". В 2020 году перешел в "Ливерпуль", за который сыграл 111 матчей и отметился 46-ю голами. В составе "Ливерпуля" Жота дважды становился чемпионом Англии.С 2019 года – игрок национальной сборной Португалии. В составе команды провел 46 матчей и забил 14 мячей. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024 годов).22 июня этого года футболист сыграл свадьбу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
испания
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147672024_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_69322bd330130c5a51cf47c01350d0a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, испания, дтп, происшествия, новости, футбол, спорт
Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии

Футболист сборной Португалии и "Ливерпуля" Диогу Жота погиб в ДТП в Испании – СМИ

11:53 03.07.2025
 
© AP Photo Darren StaplesФутболист Диогу Жота
Футболист Диогу Жота - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© AP Photo Darren Staples
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Форвард национальной сборной Португалии и английского "Ливерпуля", 28-летний футболист Диогу Жота погиб в дорожно-транспортном происшествии в Испании, сообщают испанские СМИ.

"Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота погиб сегодня рано утром вместе со своим братом в дорожно-транспортном происшествии в Саморе (небольшой город в Испании у португальской границы – ред.)", - говорится в сообщении.

Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия.
По данным журналистов, Жота ехал в автомобиле вместе со своим 26-летним братом Андре, также профессиональным футболистом, когда машина съехала с дороги и загорелась.
Диогу Жота был воспитанником клубов "Гондомар" и "Пасуш де Феррейра". Выступал за мадридский "Атлетико", португальский "Порту", английский "Вулверхэмптон". В 2020 году перешел в "Ливерпуль", за который сыграл 111 матчей и отметился 46-ю голами. В составе "Ливерпуля" Жота дважды становился чемпионом Англии.
С 2019 года – игрок национальной сборной Португалии. В составе команды провел 46 матчей и забил 14 мячей. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024 годов).
22 июня этого года футболист сыграл свадьбу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
В миреИспанияДТППроисшествияНовостиФутболСпорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:24Михаил Гудков - биография
13:24В Крыму за полгода поймали почти 4500 пьяных водителей
13:06Погиб заместитель главкома ВМФ России Михаил Гудков
13:05В центре Луганска прогремел взрыв – есть погибшие и раненные
13:02Новости СВО: украинская армия потеряла еще 1300 боевиков за сутки
12:50На Украине уничтожено место стоянки РСЗО HIMARS – Минобороны
12:21Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
12:20Армия России освободила два населенных пункта в зоне СВО
12:06Керчь без воды: абонентов подключают к новым магистральным водоводам
11:53Футболист сборной Португалии погиб в дорожной аварии
11:42Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонт
11:31Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостров
11:17Директор похоронного бюро в Севастополе за взятки ускорял выдачу тел
11:10Пробки у Крымского моста выросли с обеих сторон
11:01Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
10:54В Крыму и Севастополе объявлено затяжное штормовое предупреждение
10:36Новости Липецка и Ельца сегодня: все о последствиях ночных атак ВСУ
10:21Смерть на дорогах: в Крыму назвали количество погибших в ДТП за полгода
09:52Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
09:46На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США
Лента новостейМолния