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Безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Черноморское побережье с моря. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг. РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T12:21
2025-07-03T12:30
черное море
министерство обороны рф
безэкипажные катера
пво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Черноморское побережье с моря. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг. Кроме того, системы ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.По данным Минобороны, в ночь на четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, в том числе два вражеских дрона были сбиты над Крымом.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские БПЛА атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При падении осколков дрона на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы.В Воронежской области в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и в квартире выбито по одному окну, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за неделюВ Севастополе ввели два дополнительных сигнала оповещенияКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
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черное море, министерство обороны рф, безэкипажные катера, пво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, атаки всу
Безэкипажный катер уничтожен в Черном море

В Черном море уничтожен украинский безэкипажный катер

12:21 03.07.2025 (обновлено: 12:30 03.07.2025)
 
© Министерство обороны РФПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у северо-западного побережья Крыма
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у северо-западного побережья Крыма
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Черноморское побережье с моря. Об этом сообщается в сводке Минобороны в четверг.
"В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", - говорится в сообщении.
Кроме того, системы ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
По данным Минобороны, в ночь на четверг российские средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников над регионами России, в том числе два вражеских дрона были сбиты над Крымом.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что вражеские БПЛА атаковали жилые дома в Липецке и Ельце. При падении осколков дрона на жилой дом погибла 71-летняя женщина, еще два человека получили ранения. В Ельце дрон попал в строящуюся многоэтажку. Обошлось без пострадавших. Жители эвакуированы.
В Воронежской области в двух частных домах повреждены крыши, еще в одном доме и в квартире выбито по одному окну, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В Курской области при утренней атаке на Рыльск повреждены два частных дома, перебита линия интернета, проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн.
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Черное мореМинистерство обороны РФБезэкипажные катераПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОАтаки ВСУ
 
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