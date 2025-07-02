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Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины
Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T16:43
2025-07-02T16:32
владимир зеленский
гражданство
украина
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.На Украине массово захватывают храмы канонической церкви &gt;&gt;Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходитРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
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владимир зеленский, гражданство, украина, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, новости
Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины

В СБУ заявили о лишении украинского гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

16:43 02.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкПредстоятелем Украинской православной церкви избран митрополит Онуфрий
Предстоятелем Украинской православной церкви избран митрополит Онуфрий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.
"По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который больше известен как деятель УПЦ Онуфрий. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об этом он не сообщил в уполномоченные органы власти Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
На Украине массово захватывают храмы канонической церкви >>
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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