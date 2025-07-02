https://crimea.ria.ru/20250702/zelenskiy-lishil-mitropolita-upts-onufriya-grazhdanstva-ukrainy-1147647250.html

Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины

Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T16:43

2025-07-02T16:43

2025-07-02T16:32

владимир зеленский

гражданство

украина

украинская православная церковь (упц)

церковный раскол на украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110003/43/1100034313_0:251:2824:1839_1920x0_80_0_0_6d9d59bf1c05ac209e7a9f07c34df63b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины (СБУ) в среду сообщила о лишении украинского гражданства митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрия.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.На Украине массово захватывают храмы канонической церкви >>Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Читайте также на РИА Новости Крым:"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в ЕвропуВ Лавре орудуют украинский Минкульт и полиция - что происходитРеально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты

https://crimea.ria.ru/20230707/vyvezennye-iz-kieva-v-luvr-ikony--dostoyanie-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-1129889623.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, гражданство, украина, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, новости