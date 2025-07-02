Рейтинг@Mail.ru
Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/vstrecha-prezidentov-rossii-i-kirgizii-i-festival-alye-parusa-glavnoe-1147656533.html
Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное
Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В "Артеке" открылся кинофестиваль "Алые паруса". В туристические... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T22:33
2025-07-02T22:33
главное за день
общество
крым
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В "Артеке" открылся кинофестиваль "Алые паруса". В туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют 90 миллиардов рублей. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован. Средства противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ЖапароваПрезидент РФ Владимир Путин в Кремле в среду провел переговоры со своим коллегой – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с рабочим визитом. Обсуждались вопросы товарооборота между РФ и Киргизией, статус русского языка в Киргизии и открытие русскоязычных школ, и ряд других вопросов. Фестиваль "Алые паруса" в АртекеВ Международном детском центре "Артек" прошла церемония открытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Масштабное культурно-патриотическое событие объединило детей и мастеров киноискусства.Фестиваль был учрежден в 1992 году. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет являлся президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях.Лесной пожар в Алуште потушенЛандшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории.13 дронов над КрымомСредства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. Ночью был сбит один дрон, с 8.00 до 9.00 по московскому дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым. Еще одна атака была отбита с 10.20 до 11.05 - были сбиты еще 4 беспилотника.В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластерыВ создаваемые туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют около 90 миллиардов рублей, общий объем номерного фонда планируется в размере 9,7 тысячи номеров.Гибель рыбы в реке Славянка в СимферополеГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.По ее словам, специалисты Госкомветеринарии провели экспертизу. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. Это может быть связано с сезонными изменениями – теплая погода, снижение уровня воды и активный рост водорослей и микроорганизмов.
https://crimea.ria.ru/20250702/putin-poprosil-prorabotat-mery-podderzhki-obrazovaniya-dlya-vdov-boytsov-svo-1147662516.html
https://crimea.ria.ru/20250702/rf-budet-zaschischat-interesy-zaderzhannykh-v-azerbaydzhane-grazhdan---kreml-1147642875.html
https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html
https://crimea.ria.ru/20250702/zelenskiy-lishil-mitropolita-upts-onufriya-grazhdanstva-ukrainy-1147647250.html
https://crimea.ria.ru/20250702/balaklavskuyu-yakhtennuyu-marinu-vernuli-v-gossobstvennost-1147652607.html
https://crimea.ria.ru/20250702/v-turtsii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1147646037.html
https://crimea.ria.ru/20250702/na-zemlyu-obrushilas-magnitnaya-burya-1147637404.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, общество, крым, в мире, новости
Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное

Встреча президентов РФ и Киргизии и фестиваль "Алые паруса" - главное за день

22:33 02.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В "Артеке" открылся кинофестиваль "Алые паруса". В туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют 90 миллиардов рублей. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован. Средства противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча Путина и Жапарова

Президент РФ Владимир Путин в Кремле в среду провел переговоры со своим коллегой – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с рабочим визитом. Обсуждались вопросы товарооборота между РФ и Киргизией, статус русского языка в Киргизии и открытие русскоязычных школ, и ряд других вопросов.
Владимир Путин
20:42
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

Фестиваль "Алые паруса" в Артеке

В Международном детском центре "Артек" прошла церемония открытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Масштабное культурно-патриотическое событие объединило детей и мастеров киноискусства.
Фестиваль был учрежден в 1992 году. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет являлся президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
13:08
РФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль

Лесной пожар в Алуште потушен

Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.
Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
Степь - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
20:54Эксклюзивы РИА Новости Крым
Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые
К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории.
Предстоятелем Украинской православной церкви избран митрополит Онуфрий - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
16:43
Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины

13 дронов над Крымом

Средства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. Ночью был сбит один дрон, с 8.00 до 9.00 по московскому дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым. Еще одна атака была отбита с 10.20 до 11.05 - были сбиты еще 4 беспилотника.
Севастополь. Балаклава
17:38
Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность

В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры

В создаваемые туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют около 90 миллиардов рублей, общий объем номерного фонда планируется в размере 9,7 тысячи номеров.
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
15:23
В Турции произошло сильное землетрясение

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе

Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.
По ее словам, специалисты Госкомветеринарии провели экспертизу. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. Это может быть связано с сезонными изменениями – теплая погода, снижение уровня воды и активный рост водорослей и микроорганизмов.
Вспышка на Солнце
08:16
На Землю обрушилась магнитная буря
Главное за деньОбществоКрымВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:20В Японии предупредили о мегаземлетрясении – погибнут сотни тысяч человек
22:42В Севастополе всю ночь будут стрелять
22:33Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное
22:21Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:52Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
21:34Созвездие артистов: в Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса"
21:16Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
20:54Такой засухи в Крыму не было 50 лет – ученые
20:42Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
20:34Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова
20:20В жутком ДТП на трассе М-4 "Дон" погиб подросток и пострадали 6 человек
20:08Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды
19:51"Возрождение": как в Крыму ветеранов СВО возвращают к жизни
19:38В ВТБ Онлайн стала доступна бесконтактная оплата топлива
19:24Пожар под Симферополем полностью потушили
19:07Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
18:44В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд
18:25Гибель рыбы в реке Славянка в Симферополе – названа причина
18:10Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки
Лента новостейМолния