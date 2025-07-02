https://crimea.ria.ru/20250702/vstrecha-prezidentov-rossii-i-kirgizii-i-festival-alye-parusa-glavnoe-1147656533.html

Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное

Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Встреча президентов России и Киргизии и фестиваль "Алые паруса": главное

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В "Артеке" открылся кинофестиваль "Алые паруса". В туристические... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T22:33

2025-07-02T22:33

2025-07-02T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. В "Артеке" открылся кинофестиваль "Алые паруса". В туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют 90 миллиардов рублей. Ландшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован. Средства противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча Путина и ЖапароваПрезидент РФ Владимир Путин в Кремле в среду провел переговоры со своим коллегой – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с рабочим визитом. Обсуждались вопросы товарооборота между РФ и Киргизией, статус русского языка в Киргизии и открытие русскоязычных школ, и ряд других вопросов. Фестиваль "Алые паруса" в АртекеВ Международном детском центре "Артек" прошла церемония открытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Масштабное культурно-патриотическое событие объединило детей и мастеров киноискусства.Фестиваль был учрежден в 1992 году. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет являлся президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях.Лесной пожар в Алуште потушенЛандшафтный пожар на горе Кастель под Алуштой ликвидирован на площади 8,1 гектара. Об этом сообщили в главе МЧС России по Крыму.Пожар в поселке Лазурное под Алуштой вспыхнул в воскресенье днем. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника пожар локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет. 1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории.13 дронов над КрымомСредства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. Ночью был сбит один дрон, с 8.00 до 9.00 по московскому дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым. Еще одна атака была отбита с 10.20 до 11.05 - были сбиты еще 4 беспилотника.В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластерыВ создаваемые туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют около 90 миллиардов рублей, общий объем номерного фонда планируется в размере 9,7 тысячи номеров.Гибель рыбы в реке Славянка в СимферополеГибель рыбы в реке Славянка в Симферополе вызвана острой кислородной недостаточностью, сообщила министр экологи и природных ресурсов РК Ольга Шевцова.По ее словам, специалисты Госкомветеринарии провели экспертизу. Анализ воды показал небольшое превышение допустимых норм загрязнения. Это может быть связано с сезонными изменениями – теплая погода, снижение уровня воды и активный рост водорослей и микроорганизмов.

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https://crimea.ria.ru/20250702/rf-budet-zaschischat-interesy-zaderzhannykh-v-azerbaydzhane-grazhdan---kreml-1147642875.html

https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html

https://crimea.ria.ru/20250702/zelenskiy-lishil-mitropolita-upts-onufriya-grazhdanstva-ukrainy-1147647250.html

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https://crimea.ria.ru/20250702/v-turtsii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1147646037.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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