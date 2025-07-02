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Восемь беспилотников сбили над Крымом

Восемь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Восемь беспилотников сбили над Крымом

Средства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T10:59

2025-07-02T10:59

2025-07-02T11:06

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на среду над Крымом был сбит один украинский БПЛА. Также беспилотники были уничтожены над Ростовской и Курской областями. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма