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Восемь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Восемь беспилотников сбили над Крымом
Восемь беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Восемь беспилотников сбили над Крымом
Средства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T10:59
2025-07-02T11:06
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.В ночь на среду над Крымом был сбит один украинский БПЛА. Также беспилотники были уничтожены над Ростовской и Курской областями. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
Восемь беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом за час уничтожили восемь беспилотников

10:59 02.07.2025 (обновлено: 11:06 02.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 8.00 до 9.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
В ночь на среду над Крымом был сбит один украинский БПЛА. Также беспилотники были уничтожены над Ростовской и Курской областями.
По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.
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ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВОНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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