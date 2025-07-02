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В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Турции произошло сильное землетрясение
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощущались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T15:23
2025-07-02T15:25
землетрясение
турция
сейсмология
новости
в мире
стамбул
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощущались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что толчки ощущались на западе города около 13:58 (время совпадает с мск), слегка покачивались люстры.По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в районе Гемлик соседней провинции Бурса. Очаг залегал на глубине 13 километров.В свою очередь обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,4, очаг был на глубине семи километров.В среду утром землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся &gt;&gt;29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также:Сентябрьская катастрофа: история самого разрушительного землетрясения в КрымуВ районе Ливадии произошло два землетрясения с разницей в три минуты
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РИА Новости Крым
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96
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землетрясение, турция, сейсмология, новости, в мире, стамбул
В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 – толчки ощущались в Стамбуле

15:23 02.07.2025 (обновлено: 15:25 02.07.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3, подземные толчки ощущались в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что толчки ощущались на западе города около 13:58 (время совпадает с мск), слегка покачивались люстры.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в районе Гемлик соседней провинции Бурса. Очаг залегал на глубине 13 километров.
В свою очередь обсерватория Кандилли оценила магнитуду в 4,4, очаг был на глубине семи километров.
В среду утром землетрясение магнитудой 5,2 произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 51 километре юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа.
От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>
29 июня землетрясение магнитудой 4,3 было зафиксировано в Ставропольском крае. Подземные толчки произошли в 14.19 по всемирному времени (или в 17.19 по московскому). Очаг залегал на глубине 10 километров, в 60 километрах к северо-востоку от Ставрополя и в 17 километрах от населенного пункта Труновское.
23 апреля в Стамбуле были зафиксированы три мощных землетрясения. Первоначально сообщалось о 150 пострадавших. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш призвал граждан быть готовыми к новому землетрясению в стране, которое уже "на пороге".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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