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В Симферополе обесточено больше 20 улиц - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Симферополе обесточено больше 20 улиц
В Симферополе обесточено больше 20 улиц - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Симферополе обесточено больше 20 улиц
В Симферополе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались абоненты 20 улиц и семи переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T16:22
2025-07-02T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались абоненты 20 улиц и семи переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В результате аварийного отключения без энергоснабжения осталась часть Симферополя", – сказано в сообщении.На предприятии уточнили, что электричества нет на улицах Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко.Также энергоснабжение отсутствует в переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".Жителям полуострова также напомнили, что в Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийСудак, Симферополь и Евпатория обесточеныВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
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В Симферополе обесточено больше 20 улиц

В Центральном районе Симферополя без света остались абоненты 20 улиц и 7 переулков

16:22 02.07.2025 (обновлено: 16:25 02.07.2025)
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались абоненты 20 улиц и семи переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"В результате аварийного отключения без энергоснабжения осталась часть Симферополя", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что электричества нет на улицах Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко.
Также энергоснабжение отсутствует в переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".
Жителям полуострова также напомнили, что в Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".
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СимферопольГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуКрымНовости Крыма
 
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