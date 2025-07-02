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В Симферополе обесточено больше 20 улиц

В Симферополе обесточено больше 20 улиц - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Симферополе обесточено больше 20 улиц

В Симферополе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались абоненты 20 улиц и семи переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T16:22

2025-07-02T16:22

2025-07-02T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе из-за аварийного отключения без энергоснабжения остались абоненты 20 улиц и семи переулков. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."В результате аварийного отключения без энергоснабжения осталась часть Симферополя", – сказано в сообщении.На предприятии уточнили, что электричества нет на улицах Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко.Также энергоснабжение отсутствует в переулках Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – сообщили в "Крымэнерго".Жителям полуострова также напомнили, что в Крыму с 1 июля вступают в силу новые тарифы на электрическую энергию, напомнили ранее в воскресенье в министерстве топлива и энергетики РК. Тарифы на второе полугодие 2025 размещены на официальном сайте "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийСудак, Симферополь и Евпатория обесточеныВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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