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В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра четверга, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T22:42
2025-07-02T22:42
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра четверга, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым
В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе всю ночь будет слышна стрельба – идут военные учения

22:42 02.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра четверга, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", – сказано в сообщении.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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