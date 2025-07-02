https://crimea.ria.ru/20250702/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-strelyat-1147664651.html
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра четверга, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T22:42
2025-07-02T22:42
2025-07-02T22:42
михаил развожаев
новости севастополя
севастополь
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит учения, они продлятся до утра четверга, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250506/dobrovoltsy-bars-krym-prokhodyat-podgotovku-po-opytu-spetsoperatsii-1146229056.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, крым
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будет слышна стрельба – идут военные учения