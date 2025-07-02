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В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд
В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд
В создаваемые туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют около 90 миллиардов рублей, общий объем номерного фонда... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T18:44
2025-07-02T18:44
новости севастополя
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балаклава
мария литовко
благоустройство
туризм
инвестиции
внутренний туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В создаваемые туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют около 90 миллиардов рублей, общий объем номерного фонда планируется в размере 9,7 тысячи номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина проект "Развитие Балаклавы" включен в перечень инвестиционных проектов по созданию 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны – "Пять морей и озеро Байкал".Она отметила, что Балаклава и Севастополь в целом включены в федеральный проект, и это решение позволит развить туристическую инфраструктуру не только в Балаклаве, но и на северной стороне города-героя. До этого проект в Балаклаве реализовался как проект федерально-целевой программы.Проект яхтенной марины в Балаклаве реализуется в рамках федеральной целевой программы развития Севастополя. Согласно концепции, в Балаклаве будет создана стоянка на 600 судов с полной инфраструктурой, необходимой для обслуживания яхт и туристов. Параллельно проводится масштабная реконструкция прибрежной зоны: обновляются набережные Таврическая и Назукина, благоустраиваются пляжи, создаются пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, а также модернизируются инженерные сети.Также в рамках комплексного развития территории предусмотрена реставрация исторических зданий – старинных домов и дач, имеющих статус объектов культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственностьЯхтенная марина в Балаклаве: работы проверил глава Минстроя РоссииСевастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности
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новости севастополя, севастополь, балаклава, мария литовко, благоустройство, туризм, инвестиции, внутренний туризм
В Севастополе и Балаклаве создадут туристические кластеры за 90 млрд

В туристические кластеры Севастополя и Балаклавы инвестируют 90 миллиардов рублей

18:44 02.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуристы в Балаклавской бухте
Туристы в Балаклавской бухте - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В создаваемые туристические кластеры на северной стороне Севастополя и в Балаклаве инвестируют около 90 миллиардов рублей, общий объем номерного фонда планируется в размере 9,7 тысячи номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.
Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина проект "Развитие Балаклавы" включен в перечень инвестиционных проектов по созданию 12 крупных морских курортов в 10 субъектах страны – "Пять морей и озеро Байкал".

"В рамках вхождения в этот проект планируется реализовать два крупнейших туристических кластера: один из них в Балаклавской бухте, второй – на северной стороне Севастополя. Общий объем инвестиций составит около 90 миллиардов рублей. Номерной фонд 9700 номеров – планируется, что застройка территорий составит около 1 миллиона квадратных метров", – сообщила Литовко в ходе на заседании в Совфеде по вопросу создания круглогодичных курортов РФ.

Она отметила, что Балаклава и Севастополь в целом включены в федеральный проект, и это решение позволит развить туристическую инфраструктуру не только в Балаклаве, но и на северной стороне города-героя. До этого проект в Балаклаве реализовался как проект федерально-целевой программы.
Проект яхтенной марины в Балаклаве реализуется в рамках федеральной целевой программы развития Севастополя. Согласно концепции, в Балаклаве будет создана стоянка на 600 судов с полной инфраструктурой, необходимой для обслуживания яхт и туристов. Параллельно проводится масштабная реконструкция прибрежной зоны: обновляются набережные Таврическая и Назукина, благоустраиваются пляжи, создаются пешеходные маршруты и велосипедные дорожки, а также модернизируются инженерные сети.
Также в рамках комплексного развития территории предусмотрена реставрация исторических зданий – старинных домов и дач, имеющих статус объектов культурного наследия.
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Новости СевастополяСевастопольБалаклаваМария ЛитовкоБлагоустройствоТуризмИнвестицииВнутренний туризм
 
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