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В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии

В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии

В Феодосии из-за аварии на водоводе жители больше шестидесяти улиц и переулков остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T12:32

2025-07-02T12:32

2025-07-02T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на водоводе жители больше шестидесяти улиц и переулков остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".По информации госпредприятия, воды не будет по улицам: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая (и по одноименному переулку), Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, а также по переулкам: Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный.Отключения коснутся также жителей улиц 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзный проезд, Народная, 1й-4й Степной проезд, Клементьевская, а также в садовых некоммерческих товариществах "Дельфин",и "Радуга".На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды по графику.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооруженияВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаКогда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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