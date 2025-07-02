Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/v-feodosii-bolshe-60-ulits-ostalis-bez-vody-iz-za-avarii-1147642092.html
В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
В Феодосии из-за аварии на водоводе жители больше шестидесяти улиц и переулков остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T12:32
2025-07-02T12:32
крым
феодосия
вода в крыму
вода крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на водоводе жители больше шестидесяти улиц и переулков остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".По информации госпредприятия, воды не будет по улицам: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая (и по одноименному переулку), Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, а также по переулкам: Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный.Отключения коснутся также жителей улиц 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзный проезд, Народная, 1й-4й Степной проезд, Клементьевская, а также в садовых некоммерческих товариществах "Дельфин",и "Радуга".На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды по графику.Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооруженияВ Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водоводаКогда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии

В Феодосии больше 60 улиц остались без водоснабжения из-за аварии на водоводе

12:32 02.07.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии из-за аварии на водоводе жители больше шестидесяти улиц и переулков остались без водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
"В связи с аварией на водоводе в районе улицы Чкалова ориентировочно до 22:00 2 июля будет ограничено водоснабжение", - говорится в сообщении.
По информации госпредприятия, воды не будет по улицам: Крымская, Шаумяна, Севастопольская, Клементьевская, Гарнаева, Б. Старшинова, Д. Ульянова, Маяковского, Чкалова, Листовничей, Седова, Строительная, Геологическая (и по одноименному переулку), Энгельса, Чернышевского, Зерновская, Луначарского, Прокопенко, Головина, Федько, а также по переулкам: Строительный, Крестьянский, Красный, Танкистов, Водопроводный, Консервный, 2-й Сельский, Клубный.
Отключения коснутся также жителей улиц 3-го Интернационала, Клубная, Калинина, Шевченко, пер. Колхозный, Фестивальная, Комиссарова, Насыпная, пр. Айвазовского, п. Северный, Железнодорожная, Черноморская набережная, Федько, Черноморский тупик, Керченское шоссе, Первушина, пер. Тамбовский, Маяковского, Автобусная, Целинная, Фестивальная, Суворовская, Московская, Степная, Профсоюзная, 1-й- 9-й Профсоюзный проезд, Народная, 1й-4й Степной проезд, Клементьевская, а также в садовых некоммерческих товариществах "Дельфин",и "Радуга".
На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды по графику.
Ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщал, что 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения
В Симферополе начнут реконструкцию еще одного магистрального водовода
Когда в Евпатории начнут реконструкцию сетей водоснабжения и канализации
 
КрымФеодосияВода в КрымуВода КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
12:18В Евпатории громко – власти назвали причину
12:07В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
11:44Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
11:29Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
10:59Восемь беспилотников сбили над Крымом
10:28В Москву из Ижевска доставили пострадавших при атаке ВСУ
10:11Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам
09:39Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
09:28В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
09:11Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
08:59Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры
08:39Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт
08:16На Землю обрушилась магнитная буря
08:02Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха
07:30США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву
07:09Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
07:06Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния