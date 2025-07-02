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В Евпатории громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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В Евпатории громко – власти назвали причину
В Евпатории громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 02.07.2025
В Евпатории громко – власти назвали причину
В Евпатории в среду до вечера могут быть слышны громкие звуки. Это связано с запланированными учебными маневрами военнослужащих российской армии. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T12:18
2025-07-02T12:30
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евпатория
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в среду до вечера могут быть слышны громкие звуки. Это связано с запланированными учебными маневрами военнослужащих российской армии. Об этом предупредили в городской администрации.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Также жителей и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте перекроют дороги и проведут эвакуациюВ Джанкойском районе Крыма громко: в МЧС объяснили причину"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории громко – власти назвали причину

В Евпатории 2 июля военные проводят учения – власти

12:18 02.07.2025 (обновлено: 12:30 02.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенные стрельбы
Военные стрельбы - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в среду до вечера могут быть слышны громкие звуки. Это связано с запланированными учебными маневрами военнослужащих российской армии. Об этом предупредили в городской администрации.
"Сегодня до 16:00 будут проходить учения военнослужащих. Могут быть слышны громкие звуки", – сказано в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.
На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Также жителей и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".
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КрымЕвпаторияУченияАрмия и флотНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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