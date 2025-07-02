https://crimea.ria.ru/20250702/v-evpatorii-v-sredu-gromko--vlasti-nazvali-prichinu-1147641513.html

В Евпатории громко – власти назвали причину

В Евпатории громко – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 02.07.2025

В Евпатории громко – власти назвали причину

В Евпатории в среду до вечера могут быть слышны громкие звуки. Это связано с запланированными учебными маневрами военнослужащих российской армии. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T12:18

2025-07-02T12:18

2025-07-02T12:30

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евпатория

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в среду до вечера могут быть слышны громкие звуки. Это связано с запланированными учебными маневрами военнослужащих российской армии. Об этом предупредили в городской администрации.Крымчан и гостей полуострова просят сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.На территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Также жителей и гостей полуострова ранее предупреждали, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов. Кроме того, ежедневные тактические учения военнослужащие армии России проводят на полигоне "Опук".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Большой Ялте перекроют дороги и проведут эвакуациюВ Джанкойском районе Крыма громко: в МЧС объяснили причину"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, учения, армия и флот, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя