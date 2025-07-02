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Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова
Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова
На Украине из детей вытравляют все, что свойственно нормальному человеку, и учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T20:34
2025-07-02T20:34
2025-07-02T20:44
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ГУРЗУФ, 2 июл - РИА Новости Крым. На Украине из детей вытравляют все, что свойственно нормальному человеку, и учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра, предает корреспондент РИА Новости Крым.По ее словам, украинских детей и саму страну таким образом лишают будущего.Вице-спикер также отметила, что лакомой целью для тех, кто не любит Россию и кто не хочет нам добра, являются наши дети и их ценности."Это самая первая цель у тех, кто не хочет для России будущего", - подчеркнула она.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в среду посетила МДЦ "Артек", ознакомилась с его историей, а также условиями проживания, отдыха и творчества воспитанников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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анна кузнецова, мдц "артек", крым, новости крыма, украина, политика, дети
Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова
Кузнецова: детей на Украине учат только одному - быть оружием против России
20:34 02.07.2025 (обновлено: 20:44 02.07.2025)
ГУРЗУФ, 2 июл - РИА Новости Крым. На Украине из детей вытравляют все, что свойственно нормальному человеку, и учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра, предает корреспондент РИА Новости Крым.
"Открываешь учебник украинский и понимаешь, что ребенку ставят одну цель - быть оружием против нас и нашей страны. Не спрашивается, кем ты хочешь стать, что тебе нравится, что тебе интересно, как ты представляешь свою будущую страну. Там ставится задача, как собрать оружие и куда его направить. У ребенка буквально вытравляется все, что на самом деле свойственно человеку: высокие цели, ценности, понимание того, что сейчас ты формируешь будущее вокруг себя", - сказала Кузнецова.
По ее словам, украинских детей и саму страну таким образом лишают будущего.
Вице-спикер также отметила, что лакомой целью для тех, кто не любит Россию и кто не хочет нам добра, являются наши дети и их ценности.
"Это самая первая цель у тех, кто не хочет для России будущего", - подчеркнула она.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в среду посетила МДЦ "Артек", ознакомилась с его историей, а также условиями проживания, отдыха и творчества воспитанников.
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