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Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова

Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Украинских детей учат быть оружием против России - Кузнецова

На Украине из детей вытравляют все, что свойственно нормальному человеку, и учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T20:34

2025-07-02T20:34

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анна кузнецова

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ГУРЗУФ, 2 июл - РИА Новости Крым. На Украине из детей вытравляют все, что свойственно нормальному человеку, и учат только одному - быть оружием против России. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в "Артеке" на встрече с воспитанниками Международного детского центра, предает корреспондент РИА Новости Крым.По ее словам, украинских детей и саму страну таким образом лишают будущего.Вице-спикер также отметила, что лакомой целью для тех, кто не любит Россию и кто не хочет нам добра, являются наши дети и их ценности."Это самая первая цель у тех, кто не хочет для России будущего", - подчеркнула она.Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в среду посетила МДЦ "Артек", ознакомилась с его историей, а также условиями проживания, отдыха и творчества воспитанников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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анна кузнецова, мдц "артек", крым, новости крыма, украина, политика, дети