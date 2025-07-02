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Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем
Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем
В Симферопольском районе МЧС продолжает ликвидировать возгорание сухой растительности, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T16:34
2025-07-02T16:49
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе МЧС продолжает ликвидировать возгорание сухой растительности, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.В с. Чистенькое произошло возгорание сухой растительности и покрышек. Предварительная площадь пожара 0,5 га, проинформировали в МЧС. И отметили, что работа спасателей на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой.Для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 39 человек и девять единиц техники, проинформировали в главке.В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под АлуштойПожар в Алуште: что показали замеры воздуха
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РИА Новости Крым
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Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем

На пожаре под Симферополем угрозу жилым домам ликвидируют десятки спасателей

16:34 02.07.2025 (обновлено: 16:49 02.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе МЧС продолжает ликвидировать возгорание сухой растительности, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.
В с. Чистенькое произошло возгорание сухой растительности и покрышек. Предварительная площадь пожара 0,5 га, проинформировали в МЧС. И отметили, что работа спасателей на месте пожара осложняется ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой.

"Существовала угроза населенному пункту, но благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России распространение огня не допущено. Тушение продолжается", – сообщили в МЧС.

Для ликвидации пожара привлечено от РСЧС 39 человек и девять единиц техники, проинформировали в главке.
В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.
К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.
1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.
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