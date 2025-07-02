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США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву

США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву - РИА Новости Крым, 02.07.2025

США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger входят в перечень американских вооружений, поставки которых Киеву приостановлены. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T07:30

2025-07-02T07:30

2025-07-02T07:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger входят в перечень американских вооружений, поставки которых Киеву приостановлены. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе.Приостановку поставок вооружений подтвердила телеканалу представитель Белого дома Анна Келли, объяснив это решением ставить в приоритет интересы самих Штатов.Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам принято в США в марте. Об этом сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский потребовал от союзников часть их ВВП на "оборонку" УкраиныПутин: мы не допустим наличия у Украины угрожающих РФ вооруженных силБелоусов заявил об угрозах для Европы из-за военной помощи Киеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, украина, оружие, поставки западного оружия украине, patriot (зенитный ракетный комплекс), в мире, новости, новости сво