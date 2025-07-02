США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву
США приостановили поставки ракетных систем Украине – СМИ
© Фото: DoD / Glenn FawcettЗенитно-ракетный комплекс Patriot
© Фото: DoD / Glenn Fawcett
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Зенитно-ракетные комплексы Patriot, ракеты Hellfire и Stinger входят в перечень американских вооружений, поставки которых Киеву приостановлены. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и конгрессе.
"Задерживаемое оружие включает десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометов", — цитирует сообщение телеканала РИА Новости.
Приостановку поставок вооружений подтвердила телеканалу представитель Белого дома Анна Келли, объяснив это решением ставить в приоритет интересы самих Штатов.
Решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам принято в США в марте. Об этом сообщал телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
25 июня президент США Дональд Трамп заявил, что решение о дополнительном финансировании Украины еще не принято, при этом Штаты рассмотрят возможность отправки Киеву дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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