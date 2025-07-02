Созвездие артистов: в Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса"
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
21:34 02.07.2025 (обновлено: 21:42 02.07.2025)
© РИА Новости Крым33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
ГУРЗУФ, 2 июля - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" прошла церемония открытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Церемония состоялась на концертной площадке "Артек-Арена", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Масштабное культурно-патриотическое событие объединило детей и мастеров киноискусства.
Фестиваль был учрежден в 1992 году. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет являлся президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях.
Во всех мероприятиях и творческих инициативах фестиваля "Алые паруса" в этом году найдут отражение знаменательные даты - 80-летие Великой Победы и 100-летие МДЦ "Артек".
© РИА Новости Крым33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
1 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
2 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
3 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
4 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
1 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
2 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
3 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
4 из 4
33-й Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" имени Ланового открылся в Артеке
© РИА Новости Крым
Торжественная церемония открытия фестиваля ознаменовалась красочным представлением, подготовленным совместно со знаменитыми артистами и артековцами.
"Алые паруса" собрали на своей площадке целое созвездие актеров, режиссеров и деятелей культуры. В их числе народные и заслуженные артисты СССР и РФ, популярные актеры театра и кино, известные режиссеры и продюсеры: Юрий Чернов, Наталья Гвоздикова, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Константин Лавроненко, Юрий Назаров, Сергей Гармаш, Наталья Бондарчук, Наталия Аринбасарова, Татьяна Судец, Нонна Гришаева, Любовь Руденко, Сергей Баталов, Дмитрий Золотухин, Наталья Щукина и другие.
Всего планируется приезд более 60 почетных гостей.
В рамках конкурса "Продюсерское кино" воспитанники лагеря снимут собственные короткометражные фильмы. Также на фестивале пройдут ежедневные мастер-классы и творческие встречи с актерами, спортивные мероприятия, просмотры конкурсных фильмов.
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
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