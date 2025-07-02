https://crimea.ria.ru/20250702/sozvezdie-artistov-v-arteke-otkrylsya-detskiy-kinofestival-alye-parusa-1147663122.html

Созвездие артистов: в Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса"

Созвездие артистов: в Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса" - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Созвездие артистов: в Артеке открылся детский кинофестиваль "Алые паруса"

В Международном детском центре "Артек" прошла церемония открытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Церемония состоялась на концертной... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T21:34

2025-07-02T21:34

2025-07-02T21:42

мдц "артек"

международный детский кинофестиваль "алые паруса"

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ГУРЗУФ, 2 июля - РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" прошла церемония открытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Церемония состоялась на концертной площадке "Артек-Арена", передает корреспондент РИА Новости Крым.Масштабное культурно-патриотическое событие объединило детей и мастеров киноискусства.Фестиваль был учрежден в 1992 году. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет являлся президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях.Во всех мероприятиях и творческих инициативах фестиваля "Алые паруса" в этом году найдут отражение знаменательные даты - 80-летие Великой Победы и 100-летие МДЦ "Артек".Торжественная церемония открытия фестиваля ознаменовалась красочным представлением, подготовленным совместно со знаменитыми артистами и артековцами. "Алые паруса" собрали на своей площадке целое созвездие актеров, режиссеров и деятелей культуры. В их числе народные и заслуженные артисты СССР и РФ, популярные актеры театра и кино, известные режиссеры и продюсеры: Юрий Чернов, Наталья Гвоздикова, Алена Яковлева, Ольга Прокофьева, Константин Лавроненко, Юрий Назаров, Сергей Гармаш, Наталья Бондарчук, Наталия Аринбасарова, Татьяна Судец, Нонна Гришаева, Любовь Руденко, Сергей Баталов, Дмитрий Золотухин, Наталья Щукина и другие.Всего планируется приезд более 60 почетных гостей.В рамках конкурса "Продюсерское кино" воспитанники лагеря снимут собственные короткометражные фильмы. Также на фестивале пройдут ежедневные мастер-классы и творческие встречи с актерами, спортивные мероприятия, просмотры конкурсных фильмов.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит уже более 30 лет, начиная с 1992 года. Его проводит Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На кинофестивале "Алые паруса" учрежден специальный приз Василия ЛановогоСветлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле

https://crimea.ria.ru/20250621/v-poezde-v-krym-detyam-pokazali-kino-o-100-letii-arteka-1147402122.html

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мдц "артек", международный детский кинофестиваль "алые паруса", крым, новости крыма, кино, культура, общество