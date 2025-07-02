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РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T13:08
2025-07-02T13:08
2025-07-02T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что в Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и "обратили внимание на все детали"."Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам.Москва не угрожает Баку, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, добавил Песков.В настоящий момент Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, сообщил также пресс-секретарь российского лидера.1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дмитрий песков, кремль, россия, sputnik азербайджан, азербайджан, политика, новости
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
Россия будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Песков
13:08 02.07.2025 (обновлено: 13:10 02.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что в Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и "обратили внимание на все детали".
"Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам.
Москва не угрожает Баку, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, добавил Песков.
В настоящий момент Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, сообщил также пресс-секретарь российского лидера.
1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.
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