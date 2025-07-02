https://crimea.ria.ru/20250702/rf-budet-zaschischat-interesy-zaderzhannykh-v-azerbaydzhane-grazhdan---kreml-1147642875.html

РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль

РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025

РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль

Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T13:08

2025-07-02T13:08

2025-07-02T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что в Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и "обратили внимание на все детали"."Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам.Москва не угрожает Баку, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, добавил Песков.В настоящий момент Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, сообщил также пресс-секретарь российского лидера.1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, sputnik азербайджан, азербайджан, политика, новости