Рейтинг@Mail.ru
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/rf-budet-zaschischat-interesy-zaderzhannykh-v-azerbaydzhane-grazhdan---kreml-1147642875.html
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль - РИА Новости Крым, 02.07.2025
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T13:08
2025-07-02T13:10
дмитрий песков
кремль
россия
sputnik азербайджан
азербайджан
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146727829_0:404:2048:1556_1920x0_80_0_0_f307577def152e0ba9e5c73d1a9b0724.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также отметил, что в Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и "обратили внимание на все детали"."Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам.Москва не угрожает Баку, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, добавил Песков.В настоящий момент Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, сообщил также пресс-секретарь российского лидера.1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
азербайджан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146727829_0:212:2048:1748_1920x0_80_0_0_b7658abb5899b69553a2246c2cbd78b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, кремль, россия, sputnik азербайджан, азербайджан, политика, новости
РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль

Россия будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Песков

13:08 02.07.2025 (обновлено: 13:10 02.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Россия будет защищать интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, и использовать для этого все имеющиеся средства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы будем защищать законные интересы наших граждан по дипломатическим каналам и будем использовать для этого все имеющиеся у нас средства", - сказал представитель Кремля.
Он также отметил, что в Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и "обратили внимание на все детали".
"Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали", - сказал Песков журналистам.
Москва не угрожает Баку, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, добавил Песков.
В настоящий момент Москва и Баку обсуждают проблемные вопросы на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, сообщил также пресс-секретарь российского лидера.
1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дмитрий ПесковКремльРоссияSputnik АзербайджанАзербайджанПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08РФ будет защищать интересы задержанных в Азербайджане граждан - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
12:18В Евпатории громко – власти назвали причину
12:07В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
11:44Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
11:29Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
10:59Восемь беспилотников сбили над Крымом
10:28В Москву из Ижевска доставили пострадавших при атаке ВСУ
10:11Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам
09:39Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
09:28В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
09:11Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
08:59Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидеры
08:39Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт
08:16На Землю обрушилась магнитная буря
08:02Новый "Дранг нах Остен": как Германия встала на путь Третьего рейха
07:30США приостановили поставки Patriot и Stinger Киеву
07:09Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
07:06Беспилотник уничтожен над Крымом
Лента новостейМолния