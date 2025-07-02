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Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное
Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное
РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T15:38
2025-07-02T15:42
новости
владимир путин (политик)
россия
киргизия
садыр жапаров
политика
сотрудничество
русский язык
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в Кремле в среду провел переговоры со своим коллегой – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с рабочим визитом, сообщают РИА Новости. Главные заявления лидеров – в подборке РИА Новости Крым.Рост товарооборота между РФ и КиргизиейС начала 2025 года между Россией и Киргизией товарооборот вырос более чем на 17%, заявил Владимир Путин.Он добавил, что РФ является одним из главных партнеров Киргизии. По словам Путина, большое количество российских предприятий работает в Киргизии – РФ является одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны.Статус русского языка в Киргизии и открытие русскоязычных школВладимир Путин подчеркнул, что в Киргизии русскому языку придан особый статус. Это позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике.Путин также поделился планами об увеличении числа школ с обучением на русском языке в Киргизии."Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работает 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке", – заявил президент РФ.При этом Садыр Жапаров заявил, что между Киргизией и РФ имеется полное взаимопонимание, нет политических разногласий и противоречий."Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий", – заявил Жапаров.Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – ПутинВстреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективуНас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России
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новости, владимир путин (политик), россия, киргизия, садыр жапаров, политика, сотрудничество, русский язык
Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное

Путин: между Россией и Киргизией с начала года товарооборот вырос на 17%

15:38 02.07.2025 (обновлено: 15:42 02.07.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова
Встреча президента РФ Владимира Путин и президента Киргизии Садыра Жапарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в Кремле в среду провел переговоры со своим коллегой – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с рабочим визитом, сообщают РИА Новости. Главные заявления лидеров – в подборке РИА Новости Крым.

Рост товарооборота между РФ и Киргизией

С начала 2025 года между Россией и Киргизией товарооборот вырос более чем на 17%, заявил Владимир Путин.
"В прошлом году товарооборот вырос на 11% с лишним. В этом году за первые четыре месяца прибавил еще 17% с лишним. Так что здесь мы можем констатировать, что добиваемся нужных нам результатов", – сообщил российский лидер.
Он добавил, что РФ является одним из главных партнеров Киргизии. По словам Путина, большое количество российских предприятий работает в Киргизии – РФ является одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны.

Статус русского языка в Киргизии и открытие русскоязычных школ

Владимир Путин подчеркнул, что в Киргизии русскому языку придан особый статус. Это позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике.
"Хотел бы отметить и хотел бы вас (Садыра Жапарова – ред.) поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики тоже", – заявил глава государства.
Путин также поделился планами об увеличении числа школ с обучением на русском языке в Киргизии.
"Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работает 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке", – заявил президент РФ.
При этом Садыр Жапаров заявил, что между Киргизией и РФ имеется полное взаимопонимание, нет политических разногласий и противоречий.
"Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий", – заявил Жапаров.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине.
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