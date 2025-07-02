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Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное

Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное

РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T15:38

2025-07-02T15:38

2025-07-02T15:42

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин в Кремле в среду провел переговоры со своим коллегой – президентом Киргизии Садыром Жапаровым, который находится в России с рабочим визитом, сообщают РИА Новости. Главные заявления лидеров – в подборке РИА Новости Крым.Рост товарооборота между РФ и КиргизиейС начала 2025 года между Россией и Киргизией товарооборот вырос более чем на 17%, заявил Владимир Путин.Он добавил, что РФ является одним из главных партнеров Киргизии. По словам Путина, большое количество российских предприятий работает в Киргизии – РФ является одним из ведущих торгово-экономических партнеров страны.Статус русского языка в Киргизии и открытие русскоязычных школВладимир Путин подчеркнул, что в Киргизии русскому языку придан особый статус. Это позволяет работать эффективно по ряду направлений, в том числе в экономике.Путин также поделился планами об увеличении числа школ с обучением на русском языке в Киргизии."Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идет об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работает 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с вами открывали не так давно строительство школ. И в плане есть увеличение количества школ на русском языке", – заявил президент РФ.При этом Садыр Жапаров заявил, что между Киргизией и РФ имеется полное взаимопонимание, нет политических разногласий и противоречий."Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий", – заявил Жапаров.Накануне президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо уважать законное право Ирана на развитие мирного атома – ПутинВстреча Путина и Трампа – Ушаков обозначил перспективуНас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, киргизия, садыр жапаров, политика, сотрудничество, русский язык