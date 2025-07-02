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Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО
Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T20:42
2025-07-02T20:47
владимир путин (политик)
правительство россии
новости сво
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образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО.Путин отметил, что у него в данный момент нет каких-то конкретных предложений, однако данная тема является особым случаем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), правительство россии, новости сво, ветераны сво, участники сво, образование в россии, новости
Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

Путин попросил доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО

20:42 02.07.2025 (обновлено: 20:47 02.07.2025)
 
Владимир Путин
Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин попросил статс-секретаря – заместителя министра обороны Анну Цивилеву доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО.
"Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужную им или нужную переподготовку, либо получить первичное образование", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Цивилевой.
Путин отметил, что у него в данный момент нет каких-то конкретных предложений, однако данная тема является особым случаем.
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