Путин попросил проработать меры поддержки образования для вдов бойцов СВО

"Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужную им или нужную переподготовку, либо получить первичное образование", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Цивилевой.