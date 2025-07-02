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Пожар под Симферополем полностью потушили

Пожар под Симферополем полностью потушили - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Пожар под Симферополем полностью потушили

Возгорание сухой растительности и покрышек в Симферопольском районе полностью ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T19:24

2025-07-02T19:24

2025-07-02T19:26

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Возгорание сухой растительности и покрышек в Симферопольском районе полностью ликвидировали, сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.Днем в среду в селе Чистенькое произошло возгорание сухой растительности и покрышек. Предварительная площадь пожара составила 0,5 га, увеличившись впоследствии до 1,5 га. Работа спасателей на месте возгорания осложнялась ветровой нагрузкой и устойчивой жаркой погодой.Для ликвидации привлекались 52 человека и 12 единиц техники. Удалось не допустить перехода огня на восемь частных домовладений села Чистенькое, подчеркнули в МЧС.В воскресенье днем вспыхнул пожар в поселке Лазурное под Алуштой. Изначально площадь возгорания составляла один гектар. Позже огонь из-за сильного ветра и сложного рельефа распространился на площади до пяти гектаров. К тушению подключили два вертолета.К утру понедельника возгорание локализовали. Распространения огня не допущено, угрозы населенным пунктам нет.1 июля стало известно, что огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой природной территории. По одной из предварительных версий, причиной пожара стал человеческий фактор. В среду пожар потушили на восьми гектарах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что может спасти леса Крыма от пожаров – мнение"Страшно, если пламя пойдет вниз": как тушат лесной пожар под АлуштойПожар в Алуште: что показали замеры воздуха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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