https://crimea.ria.ru/20250702/posla-rossii-v-baku-evdokimova-vyzvali-v-mid-azerbaydzhana-1147649968.html

Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана

Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана

Посла РФ в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Дипломату выражен протест в связи с "недружественными действиями". Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T17:02

2025-07-02T17:02

2025-07-02T17:02

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азербайджан

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Посла РФ в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Дипломату выражен протест в связи с "недружественными действиями". Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.В середу официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik АзербайджанАзербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ

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азербайджан

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баку, азербайджан, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, sputnik азербайджан