Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
Посол России в Баку вызван в МИД Азербайджана
© © Sputnik / Мурад ОруджевЗдание МИД Азербайджана в Баку. Архивное фото
© © Sputnik / Мурад Оруджев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Посла РФ в Баку Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана. Дипломату выражен протест в связи с "недружественными действиями". Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"Посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов вызван в министерство иностранных дел. На встрече с заместителем (главы) МИД Азербайджана Аразом Азимовым до сведения посла был донесен протест в связи с недружественными шагами российской стороны, наносящими ущерб отношениям между двумя странами", – сказано в сообщении.
В середу официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества.
30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.
Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.
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