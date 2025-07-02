https://crimea.ria.ru/20250702/pogoda-v-krymu-v-sredu-gde-proydut-dozhdi-1147606284.html
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T00:01
2025-07-02T00:01
2025-07-02T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_5785927551a873847be283fb64064b00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250701/kogda-v-krym-pridet-zhara-1147616621.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324768_178:0:711:400_1920x0_80_0_0_7a414069b83acad50a35d8a05619b637.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
В Крыму в среду до +30 градусов и местами небольшие дожди с грозами
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, в дневные часы местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +8…+13, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23 сказано", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение
из-за чрезвычайной пожарной опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.