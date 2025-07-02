https://crimea.ria.ru/20250702/pogoda-v-krymu-v-sredu-gde-proydut-dozhdi-1147606284.html

Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди

Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди

В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T00:01

2025-07-02T00:01

2025-07-02T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

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судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250701/kogda-v-krym-pridet-zhara-1147616621.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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