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Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди
В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +28...+30.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250701/kogda-v-krym-pridet-zhara-1147616621.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду: где пройдут дожди

В Крыму в среду до +30 градусов и местами небольшие дожди с грозами

00:01 02.07.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В среду в Крыму преимущественно без осадков, лишь вечером малоактивный атмосферный фронт вызовет на полуострове небольшие дожди, вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, в дневные часы местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +8…+13, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23 сказано", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +24...+26 градусов.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью столбики термометров покажут +16...+18 градусов, днем +28...+30.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +16 до +19 градусов, днем от +24 до +28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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