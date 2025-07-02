https://crimea.ria.ru/20250702/na-zemlyu-obrushilas-magnitnaya-burya-1147637404.html

На Землю обрушилась магнитная буря

На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости Крым, 02.07.2025

На Землю обрушилась магнитная буря

Очередная магнитная буря обрушилась на Землю утром в среду, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T08:16

2025-07-02T08:16

2025-07-02T08:16

магнитные бури

вспышки на солнце

институт солнечно-земной физики

солнце

земля

метеозависимость

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушилась на Землю утром в среду, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Затем до 15:00 магнитосферная обстановка все еще будет оставаться неспокойной, а уже к 18:00 космическая погода станет спокойной.Следующая двухдневная магнитная буря ожидается 10 и 11 июля, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, солнце, земля, метеозависимость, новости