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На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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На Землю обрушилась магнитная буря
На Землю обрушилась магнитная буря - РИА Новости Крым, 02.07.2025
На Землю обрушилась магнитная буря
Очередная магнитная буря обрушилась на Землю утром в среду, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T08:16
2025-07-02T08:16
магнитные бури
вспышки на солнце
институт солнечно-земной физики
солнце
земля
метеозависимость
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушилась на Землю утром в среду, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Затем до 15:00 магнитосферная обстановка все еще будет оставаться неспокойной, а уже к 18:00 космическая погода станет спокойной.Следующая двухдневная магнитная буря ожидается 10 и 11 июля, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
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РИА Новости Крым
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магнитные бури, вспышки на солнце, институт солнечно-земной физики, солнце, земля, метеозависимость, новости
На Землю обрушилась магнитная буря

Утром в среду на Землю обрушилась новая магнитная буря – ученые

08:16 02.07.2025
 
© NASA / GSFC/SDOВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© NASA / GSFC/SDO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Очередная магнитная буря обрушилась на Землю утром в среду, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, космический удар уровня G1 обрушился на землю 2 июля в 6 часов утра. Геомагнитное возмущение, по прогнозам Лаборатории, продолжится до полудня.
Затем до 15:00 магнитосферная обстановка все еще будет оставаться неспокойной, а уже к 18:00 космическая погода станет спокойной.
Следующая двухдневная магнитная буря ожидается 10 и 11 июля, второй затяжной космический удар случится 22 и 23 июля. При этом во всех этих случаях уровень геомагнитных возмущений не превысит слабого значения G1, прогнозировали в Лаборатории ранее.
Самая высокая за 11 лет солнечная активность ожидается в 2025 году, заявлял ранее заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Магнитные буриВспышки на СолнцеИнститут солнечно-земной физикиСолнцеЗемляМетеозависимостьНовости
 
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