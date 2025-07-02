https://crimea.ria.ru/20250702/moskva-prizyvaet-baku-vernutsya-k-strategicheskomu-soyuznichestvu---mid-1147644900.html
Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества. Об этом во вторник заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T15:00
2025-07-02T15:00
2025-07-02T15:00
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
азербайджан
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с задержанием российских журналистов Sputnik Азербайджан.Москва рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, этих шагов уже было не мало и они наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Также Захарова уточнила, что запрос МИД РФ на посещение россиян сотрудниками консульского отдела посольства РФ в Азербайджане по-прежнему не удовлетворен."Увы, на данный момент возможность посещения российских граждан, в частности журналистов, не предоставлена", - констатировала Захарова.Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.После этого, 30 июня, азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Ему заявлен протест, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИДВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, азербайджан, россия, новости
Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
Москва призывает Баку вернуть отношения к уровню стратегического союзничества - МИД
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Москва призывает Баку принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества. Об этом во вторник заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с задержанием российских журналистов Sputnik Азербайджан.
"Мы призываем азербайджанскую сторону принять меры по возращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества", - сказала Захарова в рамках брифинга по текущим вопросам международной политики.
Москва рассчитывает, что желающие испортить двусторонние отношения воздержатся от дальнейших провокационных шагов, этих шагов уже было не мало и они наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям, добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Также Захарова уточнила, что запрос МИД РФ на посещение россиян сотрудниками консульского отдела посольства РФ в Азербайджане по-прежнему не удовлетворен.
"Увы, на данный момент возможность посещения российских граждан, в частности журналистов, не предоставлена", - констатировала Захарова.
Ранее российские силовики задержали в Екатеринбурге участников преступной группы. По версии следствия, фигуранты, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к нескольким убийствам и покушениям на убийство в 2001, 2010 и 2011-м годах. В этой связи Азербайджан отменил все связанные
с Россией мероприятия, в том числе визит первого вице-спикера парламента Азербайджана в Москву.
После этого, 30 июня, азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов
– главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Ему заявлен протест
, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных.
В Кремле рассчитывают
, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
1 июля азербайджанские СМИ сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, как утверждает азербайджанская сторона, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.
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