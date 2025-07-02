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Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
У Крымского моста утром в среду начал расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T07:09
2025-07-02T07:09
2025-07-02T07:09
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
очереди на крымском мосту
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к утру среды
На Крымском мосту сейчас образовалась очередь на досмотр со стороны Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в среду начал расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 150 транспортных средств", - сказано в сообщении с данными на 7 часов утра.
При этом выезд из Крыма свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.