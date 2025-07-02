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Крымский мост сегодня: новости последнего часа
Крымский мост сегодня: новости последнего часа - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Крымский мост сегодня: новости последнего часа
У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T14:15
2025-07-02T14:15
2025-07-02T14:18
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Утром со стороны Тамани ожидали 150 машин. Постепенно затор сокращался, и к 13:00 проезд был свободен с обеих сторон.При этом въезд в Крым свободен – перед пунктами досмотра со стороны Тамани пробок нет.На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду. Кроме того, организовано дежурство кареты скорой помощи в режиме оперативного реагирования, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, новости, новости крыма
Крымский мост сегодня: новости последнего часа
У Крымского моста сейчас выросла очередь со стороны Керчи
14:15 02.07.2025 (обновлено: 14:18 02.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала скапливаться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
Утром со стороны Тамани ожидали 150 машин
. Постепенно затор сокращался, и к 13:00 проезд был свободен с обеих сторон.
"В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – перед пунктами досмотра со стороны Тамани пробок нет.
На данный момент со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи — 50. Тем, кто ожидает в очереди более 1,5 часов, волонтеры выдают питьевую воду.
Кроме того, организовано дежурство кареты скорой помощи в режиме оперативного реагирования, выделена отдельная полоса для проезда машин спецслужб и рейсовых автобусов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Также введен паспортный контроль.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов
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