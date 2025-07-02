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Еще четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
Еще четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T14:32
2025-07-02T14:38
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром за час над полуостровом сбили восемь вражеских БПЛА, а в ночь на среду – еще один.Отмечается, что новая атака пресечена в период с 10:20 до 11:05 по московскому времени.В ночь на среду вражеские дроны были уничтожены также над Ростовской и Курской областями.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили еще четыре украинских беспилотника

14:32 02.07.2025 (обновлено: 14:38 02.07.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.
Утром за час над полуостровом сбили восемь вражеских БПЛА, а в ночь на среду – еще один.
Отмечается, что новая атака пресечена в период с 10:20 до 11:05 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
В ночь на среду вражеские дроны были уничтожены также над Ростовской и Курской областями.
По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.
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