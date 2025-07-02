https://crimea.ria.ru/20250702/esche-chetyre-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1147643946.html

Еще четыре беспилотника сбили над Крымом

Еще четыре беспилотника сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Еще четыре беспилотника сбили над Крымом

Еще четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T14:32

2025-07-02T14:32

2025-07-02T14:38

атаки всу на крым

министерство обороны рф

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безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника сбиты при попытке атаковать Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Утром за час над полуостровом сбили восемь вражеских БПЛА, а в ночь на среду – еще один.Отмечается, что новая атака пресечена в период с 10:20 до 11:05 по московскому времени.В ночь на среду вражеские дроны были уничтожены также над Ростовской и Курской областями.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250625/krym-i-sevastopol-usilili-oboronu---kak-otrazhayut-ataki-vsu-1147474753.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, министерство обороны рф, пво, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма