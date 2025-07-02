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Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды
Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды
Следующими после Алупки двумя населенными пунктами Большой Ялты, у которых может появится свой дизайн-код, могут стать Симеиз и Гурзуф. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T20:08
2025-07-02T20:36
симеиз
гурзуф
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крым
русский язык
благоустройство
городская среда
большая ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Следующими после Алупки двумя населенными пунктами Большой Ялты, у которых может появится свой дизайн-код, могут стать Симеиз и Гурзуф. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эстетики и архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анастасия Теплыгина.Она отметила, что это очень длительная работа. Ранее общий дизайн-код приобрел центр города Алупка, который входит в Ялтинский муниципальный округ.Она подчеркнула, что предприниматели охотно пошли навстречу администрации, в том числе и некоторые торговые объекты с зарегистрированным торговым знаком, а также те предприятия торговли и сферы услуг, которые находятся за границами зоны действия утвержденного дизайн-кода.Говоря о законе соблюдения норм вывесок на русском языке, начальник отдела рассказала, что в феврале 2025 года администрация Ялты провела мониторинг рекламных вывесок в городе. При мониторинге было выявлено более полутысячи незаконно размещенных вывесок на иностранном языке.В 2024 году исторический центр Алупки преобразился. В рамках благоустройства провели работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементам мощения. Все вывески и элементы благоустройства выполнены в едином стиле, утвержденном в администрации – без ярких красок и не выделяющиеся по размерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр АлупкиНадо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – ПутинТерритория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок
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симеиз, гурзуф, новости крыма, крым, русский язык, благоустройство, городская среда, большая ялта
Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды

Ялтинские Симеиз и Гурзуф ждут реконструкции в едином утвержденном стиле

20:08 02.07.2025 (обновлено: 20:36 02.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкГорода Крыма. Гурзуф
Города Крыма. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Следующими после Алупки двумя населенными пунктами Большой Ялты, у которых может появится свой дизайн-код, могут стать Симеиз и Гурзуф. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эстетики и архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анастасия Теплыгина.
Она отметила, что это очень длительная работа. Ранее общий дизайн-код приобрел центр города Алупка, который входит в Ялтинский муниципальный округ.

"Нам удалось вернуть аутентичный облик городу, создав единое архитектурно-культурное пространство, нам удалось добиться от предпринимателей, чтобы центральная часть города была приведена в единое архитектурно-стилистическое решение", – отметила Теплыгина.

Она подчеркнула, что предприниматели охотно пошли навстречу администрации, в том числе и некоторые торговые объекты с зарегистрированным торговым знаком, а также те предприятия торговли и сферы услуг, которые находятся за границами зоны действия утвержденного дизайн-кода.
Говоря о законе соблюдения норм вывесок на русском языке, начальник отдела рассказала, что в феврале 2025 года администрация Ялты провела мониторинг рекламных вывесок в городе. При мониторинге было выявлено более полутысячи незаконно размещенных вывесок на иностранном языке.
В 2024 году исторический центр Алупки преобразился. В рамках благоустройства провели работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементам мощения. Все вывески и элементы благоустройства выполнены в едином стиле, утвержденном в администрации – без ярких красок и не выделяющиеся по размерам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СимеизГурзуфНовости КрымаКрымРусский языкБлагоустройствоГородская средаБольшая Ялта
 
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