https://crimea.ria.ru/20250702/dlya-simeiza-i-gurzufa-razrabotayut-svoi-dizayn-kody-1147655111.html

Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды

Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды

Следующими после Алупки двумя населенными пунктами Большой Ялты, у которых может появится свой дизайн-код, могут стать Симеиз и Гурзуф. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T20:08

2025-07-02T20:08

2025-07-02T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Следующими после Алупки двумя населенными пунктами Большой Ялты, у которых может появится свой дизайн-код, могут стать Симеиз и Гурзуф. Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела эстетики и архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анастасия Теплыгина.Она отметила, что это очень длительная работа. Ранее общий дизайн-код приобрел центр города Алупка, который входит в Ялтинский муниципальный округ.Она подчеркнула, что предприниматели охотно пошли навстречу администрации, в том числе и некоторые торговые объекты с зарегистрированным торговым знаком, а также те предприятия торговли и сферы услуг, которые находятся за границами зоны действия утвержденного дизайн-кода.Говоря о законе соблюдения норм вывесок на русском языке, начальник отдела рассказала, что в феврале 2025 года администрация Ялты провела мониторинг рекламных вывесок в городе. При мониторинге было выявлено более полутысячи незаконно размещенных вывесок на иностранном языке.В 2024 году исторический центр Алупки преобразился. В рамках благоустройства провели работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементам мощения. Все вывески и элементы благоустройства выполнены в едином стиле, утвержденном в администрации – без ярких красок и не выделяющиеся по размерам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стереоскопы и царский камень - как преобразится исторический центр АлупкиНадо избавляться от вульгарных заимствований в русском языке – ПутинТерритория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок

симеиз

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симеиз, гурзуф, новости крыма, крым, русский язык, благоустройство, городская среда, большая ялта