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Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт
Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт
Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T08:39
2025-07-02T08:39
2025-07-02T08:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее украинские СМИ со ссылкой на официальные данные статистики сообщили, что в стране на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. По приблизительным оценкам, за границей находятся 720 тысяч украинских школьников. Кроме того, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние девять лет – 197 тысяч.Эксперт отметила, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика не изменялась, и в прошлом году был зафиксирован минимум по этому показателю за всю историю наблюдений.По словам специалиста, отрицательная динамика рождаемости привела сначала к уменьшению количества детей в детских садах, а затем, соответственно, в школах, средне-специальных учебных заведениях и в вузах.Киселева подчеркнула, тенденция падения численности обучающихся на Украине насчитывает уже не один год, а наиболее резкие темпы снижения отмечаются на фоне проведения специальной военной операции.В связи с этим на Украине в старших классах фиксируется ежегодное снижение численности обучающихся на 2-4% и, соответственно, падение количества выпускников на уровне 30 тысяч человек каждый год. А после окончания школы происходит массовый отъезд за границу потенциальных абитуриентов, потому что юноши пытаются воспользоваться единственным шансом покинуть Украину до своего 18-летия и избежать будущей мобилизации, уточнила Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейООН урезала помощь беженцам с УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мнения, наталья киселева, украина, демография
Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт
Сохранение нацистского режима усугубляет демографическую катастрофу на Украине – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на официальные данные статистики сообщили, что в стране на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. По приблизительным оценкам, за границей находятся 720 тысяч украинских школьников. Кроме того, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние девять лет – 197 тысяч.
"Если во многих странах сегодня отмечается демографический кризис, то на Украине мы видим демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться. Если на Украине сохранится нацистский режим, то представители власти по-прежнему будет обогащаться за счет войны, а население по-прежнему будет сокращаться", – сказала Киселева.
Эксперт отметила, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика не изменялась, и в прошлом году был зафиксирован минимум по этому показателю за всю историю наблюдений.
По словам специалиста, отрицательная динамика рождаемости привела сначала к уменьшению количества детей в детских садах, а затем, соответственно, в школах, средне-специальных учебных заведениях и в вузах.
Киселева подчеркнула, тенденция падения численности обучающихся на Украине насчитывает уже не один год, а наиболее резкие темпы снижения отмечаются на фоне проведения специальной военной операции.
"Это связано прежде всего с массовой миграцией граждан Украины за границу. А когда киевская власть закрыла границы для мужчин от 18-ти до 60-ти лет, родители стали использовать пока еще оставшуюся возможность для своих детей сбежать из страны", – пояснила социолог.
В связи с этим на Украине в старших классах фиксируется ежегодное снижение численности обучающихся на 2-4% и, соответственно, падение количества выпускников на уровне 30 тысяч человек каждый год. А после окончания школы происходит массовый отъезд за границу потенциальных абитуриентов, потому что юноши пытаются воспользоваться единственным шансом покинуть Украину до своего 18-летия и избежать будущей мобилизации, уточнила Киселева.
"Если раньше украинские выпускники предпринимали попытки поступить в более-менее престижные высшие учебные заведения в основном в Польше и других восточноевропейских странах, то сейчас они подают документы даже в провинциальные вузы, сбегая от демографического геноцида, устроенного киевской властью для своих граждан", – заключила руководитель крымского филиала ФоРГО.
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