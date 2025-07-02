https://crimea.ria.ru/20250702/demograficheskaya-katastrofa-na-ukraine-budet-tolko-usugublyatsya--ekspert-1147627933.html

Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт

Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Демографическая катастрофа на Украине будет только усугубляться – эксперт

Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T08:39

2025-07-02T08:39

2025-07-02T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украина испытывает настоящую демографическую катастрофу, которая будет только усугубляться при сохранении в стране нацистского режима. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее украинские СМИ со ссылкой на официальные данные статистики сообщили, что в стране на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста. Это самый низкий показатель за последние 30 лет. По приблизительным оценкам, за границей находятся 720 тысяч украинских школьников. Кроме того, в 2024 году в вузы страны поступило наименьшее количество студентов за последние девять лет – 197 тысяч.Эксперт отметила, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика не изменялась, и в прошлом году был зафиксирован минимум по этому показателю за всю историю наблюдений.По словам специалиста, отрицательная динамика рождаемости привела сначала к уменьшению количества детей в детских садах, а затем, соответственно, в школах, средне-специальных учебных заведениях и в вузах.Киселева подчеркнула, тенденция падения численности обучающихся на Украине насчитывает уже не один год, а наиболее резкие темпы снижения отмечаются на фоне проведения специальной военной операции.В связи с этим на Украине в старших классах фиксируется ежегодное снижение численности обучающихся на 2-4% и, соответственно, падение количества выпускников на уровне 30 тысяч человек каждый год. А после окончания школы происходит массовый отъезд за границу потенциальных абитуриентов, потому что юноши пытаются воспользоваться единственным шансом покинуть Украину до своего 18-летия и избежать будущей мобилизации, уточнила Киселева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границейООН урезала помощь беженцам с УкраиныЧто ждет бежавших от режима Зеленского украинцев в Европе – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, наталья киселева, украина, демография