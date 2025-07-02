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Беспилотник уничтожен над Крымом

Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Беспилотник уничтожен над Крымом

Новая попытка украинских боевиков атаковать Крым с воздуха отражена силами противовоздушной атаки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T07:06

2025-07-02T07:06

2025-07-02T07:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Новая попытка украинских боевиков атаковать Крым с воздуха отражена силами противовоздушной атаки. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в течение ночи над регионами России было сбито пять вражеских беспилотников.Во вторник в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате трое человек погибли, еще 42 пострадали, 35 из них госпитализированы в больницы, состояние шестерых оценивается как тяжелое. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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