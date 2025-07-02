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Беспилотник уничтожен над Крымом
Беспилотник уничтожен над Крымом - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Беспилотник уничтожен над Крымом
Новая попытка украинских боевиков атаковать Крым с воздуха отражена силами противовоздушной атаки. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T07:06
2025-07-02T07:06
2025-07-02T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Новая попытка украинских боевиков атаковать Крым с воздуха отражена силами противовоздушной атаки. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в течение ночи над регионами России было сбито пять вражеских беспилотников.Во вторник в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника. По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате трое человек погибли, еще 42 пострадали, 35 из них госпитализированы в больницы, состояние шестерых оценивается как тяжелое. По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Беспилотник уничтожен над Крымом
Над Крымом уничтожили украинский беспилотник
07:06 02.07.2025 (обновлено: 07:16 02.07.2025)