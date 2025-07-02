Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - Захарова
09:11 02.07.2025 (обновлено: 09:12 02.07.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан, а меры в отношении российских журналистов продиктованы другими соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Никогда никаких претензий к этому средству массовой информации ни по форме, ни по содержанию у азербайджанской стороны не было. Я не слышала, чтобы были претензии со стороны Баку, и на данном этапе как к журналистам не было никаких претензий. Очевидно, что это меры, которые предпринимаются исходя из других соображений, опять же, вчера было заявлено об этом послу", - цитирует Захарову РИА Новости.
При этом она подчеркнула, что для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны, и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о своих действиях.
30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Ему заявлен протест, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных.
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
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