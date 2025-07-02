https://crimea.ria.ru/20250702/baku-ne-predyavlyal-pretenziy-k-ofisu-sputnik-azerbaydzhan---mid-1147637834.html

Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД

Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД

Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан, а меры в отношении российских журналистов продиктованы другими соображениями. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T09:11

2025-07-02T09:11

2025-07-02T09:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Баку никогда не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан, а меры в отношении российских журналистов продиктованы другими соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.При этом она подчеркнула, что для России и Азербайджана отношения дружбы чрезвычайно важны, и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о своих действиях.30 июня азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Ему заявлен протест, дипломату вручили вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных.В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит, как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik АзербайджанВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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