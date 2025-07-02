https://crimea.ria.ru/20250702/armiya-rf-udarila-po-mestam-skopleniya-vsu-v-139-rayonakh-v-zone-svo-1147645120.html

Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО

Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО

Армия России уничтожила девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов, один склад горючего и больше десятка единиц полевой техники в зоне проведения... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T15:15

2025-07-02T15:15

2025-07-02T15:15

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов, один склад горючего и больше десятка единиц полевой техники в зоне проведения спецоперации. Также за сутки российскими военными было ликвидировано 1235 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск. Украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ Харьковской области. Потери – до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены станция РЭБ и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию РЭБ Анклав.Воины группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Бойковка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери киевского режима – более 450 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.Бойцы подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери – более 70 военнослужащих. Уничтожены шесть станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.Также Вооруженные сил РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цехам сборки ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб и 131 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре беспилотника сбили над КрымомДело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУРоссия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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