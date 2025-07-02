Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250702/armiya-rf-udarila-po-mestam-skopleniya-vsu-v-139-rayonakh-v-zone-svo-1147645120.html
Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
Армия России уничтожила девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов, один склад горючего и больше десятка единиц полевой техники в зоне проведения... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T15:15
2025-07-02T15:15
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147644681_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_fc88f90e85d53eecc463c7f2da574540.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов, один склад горючего и больше десятка единиц полевой техники в зоне проведения спецоперации. Также за сутки российскими военными было ликвидировано 1235 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск. Украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ Харьковской области. Потери – до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены станция РЭБ и пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию РЭБ Анклав.Воины группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Бойковка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери киевского режима – более 450 военнослужащих.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.Бойцы подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери – более 70 военнослужащих. Уничтожены шесть станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.Также Вооруженные сил РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цехам сборки ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб и 131 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще четыре беспилотника сбили над КрымомДело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУРоссия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин
https://crimea.ria.ru/20250702/esche-chetyre-bespilotnika-sbili-nad-krymom-1147643946.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/02/1147644681_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_410450ba9397db12fd0195c173295e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости
Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО

Украина потеряла девять станций РЭБ и восемь складов боеприпасов зоне СВО за сутки

15:15 02.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкФронтовые дороги СВО
Фронтовые дороги СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила девять станций РЭБ, восемь складов боеприпасов, один склад горючего и больше десятка единиц полевой техники в зоне проведения спецоперации. Также за сутки российскими военными было ликвидировано 1235 боевиков киевского режима. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.
Подразделения группировки войск "Север" в Сумской области улучшили положение по переднему краю. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск. Украинская сторона потеряла до 175 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад и полка беспилотных систем ВСУ Харьковской области. Потери – до 210 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Уничтожены станция РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Свято-Покровское, Серебрянка, Закотное, Часов Яр, Константиновка, Клебан-Бык и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, четыре пикапа, артиллерийское орудие, станцию РЭБ Анклав.
Воины группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровского, Бойковка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери киевского режима – более 450 военнослужащих.
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Бойцы подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Потери – более 70 военнослужащих. Уничтожены шесть станций РЭБ, склад боеприпасов и склад горючего.
Также Вооруженные сил РФ нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цехам сборки ударных БПЛА и местам их хранения, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 139 районах.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиабомб и 131 БПЛА самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ
Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
14:32
Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
 
Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:23В Турции произошло сильное землетрясение
15:15Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
15:00Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
14:52Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
14:32Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
14:15Крымский мост сегодня: новости последнего часа
13:23В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
13:08РФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
12:18В Евпатории громко – власти назвали причину
12:07В Алуште снизились запасы питьевой воды – как пройдет сезон
11:44Крымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
11:29Статус ветерана боевых действий расширят для участников СВО и МЧС
10:59Восемь беспилотников сбили над Крымом
10:28В Москву из Ижевска доставили пострадавших при атаке ВСУ
10:11Передал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам
09:39Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
09:28В Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
09:11Баку не предъявлял претензий к офису Sputnik Азербайджан - МИД
Лента новостейМолния