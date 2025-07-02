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250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах - РИА Новости Крым, 02.07.2025
250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
83 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T06:37
2025-07-02T06:37
2025-07-02T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 83 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.Противник потерял более 300 тысяч человек. Из-за серьезных потерь немецкая 11-я армия Манштейна не смогла принять участие в битве за Кавказ.За оборону Севастополя награждены медалью более 50 тысяч советских воинов и офицеров. Как проходили сражения и когда Севастополь получил звание города-героя – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах
Героическая 250-дневная оборона Севастополя завершилась 83 года назад - инфографика
06:37 02.07.2025 (обновлено: 07:34 02.07.2025)