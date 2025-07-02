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250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах

250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах - РИА Новости Крым, 02.07.2025

250 дней и ночей: героическая оборона Севастополя в цифрах

83 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T06:37

2025-07-02T06:37

2025-07-02T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. 83 года назад завершилась героическая оборона Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.Противник потерял более 300 тысяч человек. Из-за серьезных потерь немецкая 11-я армия Манштейна не смогла принять участие в битве за Кавказ.За оборону Севастополя награждены медалью более 50 тысяч советских воинов и офицеров. Как проходили сражения и когда Севастополь получил звание города-героя – в инфографике РИА Новости Крым.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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