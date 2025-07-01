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Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ

Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ

За сутки киевский режим потерял на фронтах проведения спецоперации 1365 боевиков. Армия России продолжает наступать по новым направлениям и занимать выгодные... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T13:42

2025-07-01T13:42

2025-07-01T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял на фронтах проведения спецоперации 1365 боевиков. Армия России продолжает наступать по новым направлениям и занимать выгодные рубежи и позиции. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении. Украина потеряла до 180 военнослужащих, три ББМ, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области. Киевский режим потерял до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери – до 90 военнослужащих.Вооруженные сил РФ нанесли поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными БПЛА, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.Средствами ПВО сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS производства США, а также 173 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: беспилотные системы России являются передовыми в миреЗеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дроновДело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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