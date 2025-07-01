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Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ
Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ
За сутки киевский режим потерял на фронтах проведения спецоперации 1365 боевиков. Армия России продолжает наступать по новым направлениям и занимать выгодные... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T13:42
2025-07-01T14:34
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял на фронтах проведения спецоперации 1365 боевиков. Армия России продолжает наступать по новым направлениям и занимать выгодные рубежи и позиции. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении. Украина потеряла до 180 военнослужащих, три ББМ, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области. Киевский режим потерял до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери – до 90 военнослужащих.Вооруженные сил РФ нанесли поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными БПЛА, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.Средствами ПВО сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS производства США, а также 173 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: беспилотные системы России являются передовыми в миреЗеленский анонсировал увеличение производства дальнобойных дроновДело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, новости, министерство обороны рф, инфографика
Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 1300 военнослужащих и десятки единиц западной техники

13:42 01.07.2025 (обновлено: 14:34 01.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За сутки киевский режим потерял на фронтах проведения спецоперации 1365 боевиков. Армия России продолжает наступать по новым направлениям и занимать выгодные рубежи и позиции. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской области и на Харьковском направлении. Украина потеряла до 180 военнослужащих, три ББМ, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции в Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пикап, четыре орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили до 500 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также 11 пикапов.
Сводка Минобороны 1 июля 2025Сводка Минобороны 1 июля 2025
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Воскресенка, Червоная Зирка Донецкой Народной Республики, Новодаровка и Левадное Запорожской области. Киевский режим потерял до 215 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Золотая Балка Херсонской области, Никополь Днепропетровской области и города Николаев. Потери – до 90 военнослужащих.
Вооруженные сил РФ нанесли поражение системе управления ВСУ, цехам производства, местам сборки, хранения и пункту управления ударными БПЛА, складам боеприпасов и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS производства США, а также 173 БПЛА самолетного типа.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУкраинаНовостиМинистерство обороны РФ
 
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