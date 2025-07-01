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В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T15:37
2025-07-01T15:37
2025-07-01T15:40
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
департамент транспорта севастополя
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспортаПо прогнозам синоптиков, во вторник в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
15:37 01.07.2025 (обновлено: 15:40 01.07.2025)