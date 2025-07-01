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В Севастополе непогода остановила работу парома

В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Севастополе непогода остановила работу парома

В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T15:37

2025-07-01T15:37

2025-07-01T15:40

севастополь

паромы и катера в севастополе

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департамент транспорта севастополя

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспортаПо прогнозам синоптиков, во вторник в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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