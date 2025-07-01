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В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе непогода остановила работу парома - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Севастополе непогода остановила работу парома
В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T15:37
2025-07-01T15:40
севастополь
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новости севастополя
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспортаПо прогнозам синоптиков, во вторник в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, департамент транспорта севастополя, морской транспорт
В Севастополе непогода остановила работу парома

В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома

15:37 01.07.2025 (обновлено: 15:40 01.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта
"Паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" временно приостановил движение из-за ухудшения погодных условий", – сказано в сообщении.
По прогнозам синоптиков, во вторник в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяДепартамент транспорта СевастополяМорской транспорт
 
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