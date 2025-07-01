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В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек
В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек
В Севастополе на пожаре в квартире жилого дома по улице Лиговской погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местного подразделения МЧС. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T16:16
2025-07-01T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в квартире жилого дома по улице Лиговской погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местного подразделения МЧС.Сотрудники МЧС России установили, что горит квартира на четвертом этаже.На тушение были поданы стволы. Пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Из соседних квартир пожарные эвакуировали троих человек, пятерых спасли при помощи устройств защиты органов дыхания, рассказали в МЧС.Прокуратура Гагаринского района Севастополя контролирует установление обстоятельств пожара, проинформировали в надзорном ведомстве.22 июня в городе Армянск на севере Крыма на пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте загорелся троллейбусВ Крыму за сутки произошло три десятка пожаровЧастный жилой дом сгорел в Нижнегорском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, новости севастополя, происшествия, пожар, мчс севастополя
В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек

В Севастополе произошел смертельный пожар в многоэтажном жилом доме

16:16 01.07.2025
 
© МЧС СевастополяПожарные МЧС РФ
Пожарные МЧС РФ
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в квартире жилого дома по улице Лиговской погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местного подразделения МЧС.
Сотрудники МЧС России установили, что горит квартира на четвертом этаже.
"К сожалению, внутри огнеборцы обнаружили погибшего человека", – сказано в сообщении.
На тушение были поданы стволы. Пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Из соседних квартир пожарные эвакуировали троих человек, пятерых спасли при помощи устройств защиты органов дыхания, рассказали в МЧС.
Прокуратура Гагаринского района Севастополя контролирует установление обстоятельств пожара, проинформировали в надзорном ведомстве.
22 июня в городе Армянск на севере Крыма на пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома.
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