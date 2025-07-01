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В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек

В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек

В Севастополе на пожаре в квартире жилого дома по улице Лиговской погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местного подразделения МЧС. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T16:16

2025-07-01T16:16

2025-07-01T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе на пожаре в квартире жилого дома по улице Лиговской погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба местного подразделения МЧС.Сотрудники МЧС России установили, что горит квартира на четвертом этаже.На тушение были поданы стволы. Пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Из соседних квартир пожарные эвакуировали троих человек, пятерых спасли при помощи устройств защиты органов дыхания, рассказали в МЧС.Прокуратура Гагаринского района Севастополя контролирует установление обстоятельств пожара, проинформировали в надзорном ведомстве.22 июня в городе Армянск на севере Крыма на пожаре в многоквартирном доме погиб человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте загорелся троллейбусВ Крыму за сутки произошло три десятка пожаровЧастный жилой дом сгорел в Нижнегорском районе Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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