https://crimea.ria.ru/20250701/v-krymu-39-tysyach-ga-beskhoznykh-selkhozzemel-vernuli-munitsipalitetam-1147612300.html

В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам

В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам

В Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T10:02

2025-07-01T10:02

2025-07-01T10:02

крым

новости крыма

сергей аксенов

земля

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду фермерам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Общая площадь таких фактически заброшенных земель в Крыму, по словам Аксенова, на данный момент составляет более 44 тысяч гектаров. Больше всего таких наделов в Раздольненском, Ленинском, Белогорском, Красноперекопском и Первомайском районах.Работу по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность планируется завершить до 1 декабря текущего года, добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, земля, сельское хозяйство