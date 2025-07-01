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В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
В Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T10:02
2025-07-01T10:02
2025-07-01T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду фермерам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Общая площадь таких фактически заброшенных земель в Крыму, по словам Аксенова, на данный момент составляет более 44 тысяч гектаров. Больше всего таких наделов в Раздольненском, Ленинском, Белогорском, Красноперекопском и Первомайском районах.Работу по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность планируется завершить до 1 декабря текущего года, добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, сергей аксенов, земля, сельское хозяйство
В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
В Крыму в собственность муниципалитетов передали 39 тысяч гектаров заброшенных земель
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в муниципальную собственность возвращены 39 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них почти 18 тысяч га уже переданы в аренду фермерам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Как во внесудебном порядке, так и через суды в муниципальную собственность возвращено около 39 тысяч гектаров. Эти земли, в свою очередь, передаются в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям. По оперативной информации, уже передано более 17,8 тысячи гектаров", - написал он в своем Telegram-канале.
Общая площадь таких фактически заброшенных земель в Крыму, по словам Аксенова, на данный момент составляет более 44 тысяч гектаров. Больше всего таких наделов в Раздольненском, Ленинском, Белогорском, Красноперекопском и Первомайском районах.
Работу по оформлению невостребованных земельных долей в муниципальную собственность планируется завершить до 1 декабря текущего года, добавил руководитель региона.
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