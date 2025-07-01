Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250701/v-kremle-rasschityvayut-na-skoroe-osvobozhdenie-zhurnalistov-sputnik-v-baku-1147617616.html
В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку
В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку
В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T13:37
2025-07-01T13:34
sputnik
азербайджан
кремль
россия
дмитрий песков
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e9dcba67be1580ed10b5737736bbc4e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что речь идет именно о журналистах, и подобные меры в отношении представителей СМИ "абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам", а также "духу и характеру российско-азербайджанских отношений"."Мы считаем, что все-таки эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость. По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
азербайджан
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1e/1146828917_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_3768baf52297f85e4c9fc6edf1b5c2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik, азербайджан, кремль, россия, дмитрий песков, новости, политика
В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку

Задержание журналистов Sputnik Азербайджан абсолютно не соответствует нормам – Песков

13:37 01.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов. Конечно, мы рассчитываем, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", - сказал представитель Кремля агентству РИА Новости.
Песков подчеркнул, что речь идет именно о журналистах, и подобные меры в отношении представителей СМИ "абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам", а также "духу и характеру российско-азербайджанских отношений".
"Мы считаем, что все-таки эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - добавил пресс-секретарь российского лидера.
Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость. По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.
В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Алиев не прилетит в Москву на парад Победы
Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ
 
SputnikАзербайджанКремльРоссияДмитрий ПесковНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:42Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ
13:37В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку
13:35ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд
13:21Наводнение в Краснодарском крае: подтоплены десятки домов
13:11Когда в Крым придет жара
12:52Три ракеты Storm Shadow и 173 дрона уничтожило ПВО за сутки - Минобороны
12:16Путин поручил помочь жертвам терактов в Брянской и Курской областях
12:08Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Крыму
12:05Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина
11:43В Севастополе автоледи сбила подростка на "зебре"
11:34Есть погибшие и тяжело раненые: ситуация в Ижевске после атаки дронов
11:30Крымский мост сегодня - ожидание три часа
11:22В Севастополе создали высшую технологическую школу на базе СевГУ
11:1220 лет за 20 граммов: житель Кубани заказал нарко-посылку из Нидерландов
10:42В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления
10:31Массированная атака дронами по ЛНР – били по нефтебазе и поликлинике
10:21Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие
10:02В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
09:52Лесной пожар под Алуштой - обстановка к этому часу
09:42Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
Лента новостейМолния