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В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку

В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку

В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T13:37

2025-07-01T13:37

2025-07-01T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Кремле рассчитывают, что задержанных в Баку журналистов агентства Sputnik Азербайджан в самое ближайшее время удастся освободить в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Песков подчеркнул, что речь идет именно о журналистах, и подобные меры в отношении представителей СМИ "абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам", а также "духу и характеру российско-азербайджанских отношений"."Мы считаем, что все-таки эта чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы", - добавил пресс-секретарь российского лидера.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали двух российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД РФ РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан воспринимается как несправедливость. По его словам, заход в редакцию Sputnik в Баку силовиков и задержание журналистов выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить отношения двух стран.В феврале в МИД Азербайджана заявляли о намерении прекратить работу агентства Sputnik в республике. В редакции Sputnik сообщили, что никаких официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало, все это время шел конструктивный диалог рабочих групп МИД обеих стран на тему урегулирования возможных разногласий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алиев не прилетит в Москву на парад ПобедыВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"Азербайджан вводит ограничение на пребывание для граждан РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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