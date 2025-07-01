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В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T13:47
2025-07-01T13:47
2025-07-01T13:55
ижевск
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
происшествия
удмуртия
александр бречалов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.По словам Бречалова, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь, в том числе консультируются с коллегами из федерального центра. Губернатор Удмуртии добавил, что доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул Бречалов.Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыНад морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают
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ижевск, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия, удмуртия, александр бречалов
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
При атаке беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека – власти
13:47 01.07.2025 (обновлено: 13:55 01.07.2025)