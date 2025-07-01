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В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ

В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ

При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T13:47

2025-07-01T13:47

2025-07-01T13:55

ижевск

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

происшествия

удмуртия

александр бречалов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.По словам Бречалова, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь, в том числе консультируются с коллегами из федерального центра. Губернатор Удмуртии добавил, что доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул Бречалов.Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыНад морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают

ижевск

удмуртия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ижевск, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия, удмуртия, александр бречалов