Рейтинг@Mail.ru
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250701/v-izhevske-pogibli-troe-i-raneny-35-chelovek-v-rezultate-ataki-dronov-vsu-1147617829.html
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T13:47
2025-07-01T13:55
ижевск
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
происшествия
удмуртия
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_78127bb9f024c5f72aed09bca2b64fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.По словам Бречалова, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь, в том числе консультируются с коллегами из федерального центра. Губернатор Удмуртии добавил, что доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим."Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул Бречалов.Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое раненыНад морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают
ижевск
удмуртия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/04/1119327035_15:0:1455:1080_1920x0_80_0_0_a0c3e0c1a01f3aa6fadb0af092e5982b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ижевск, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, происшествия, удмуртия, александр бречалов
В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ

При атаке беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека – власти

13:47 01.07.2025 (обновлено: 13:55 01.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека, госпитализированы 35 пострадавших. Об этом сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.
"По состоянию на данный момент у нас трое погибших, 35 человек госпитализированы", - рассказал руководитель региона в своем Telegram-канале.
По словам Бречалова, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают им всю необходимую помощь, в том числе консультируются с коллегами из федерального центра. Губернатор Удмуртии добавил, что доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
"Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь", - подчеркнул Бречалов.
Ранее во вторник сообщалось, что в Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника.
По информации Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО: российские военные продавливают оборону противника
ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены
Над морем и сушей – какими беспилотниками атакуют Крым и как их сбивают
 
ИжевскБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовостиПроисшествияУдмуртияАлександр Бречалов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Есть ли в Крыму уколы от бешенства - ответ минздрава
17:34Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку
17:16Новый антирекорд: на Украине число школьников достигло минимума за 30 лет
17:00В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
16:43Свидания и инвестиции: жители Крыма отдали мошенникам 34 млн за неделю
16:16В Севастополе на пожаре в многоэтажном жилом доме погиб человек
16:03Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области
15:44В Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезон
15:37В Севастополе непогода остановила работу парома
15:33Тимур Иванов получил 13 лет по делу о паромах для Керченской переправы
15:29Цифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом году
15:19МИД РФ потребовал от Баку немедленно освободить журналистов Sputnik
14:56В Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты
14:39Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи
14:23В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан
14:03В Ялте загорелся троллейбус
13:47В Ижевске погибли трое и ранены 35 человек в результате атаки дрона ВСУ
13:42Вооруженные силы России ударили по системе управления ВСУ
13:37В Кремле рассчитывают на скорое освобождение журналистов Sputnik в Баку
13:35ДТП с шестью погибшими в Гаспре – дело ушло в суд
Лента новостейМолния