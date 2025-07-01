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Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день
Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день
Во вторник погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T00:01
2025-07-01T00:01
2025-07-01T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +25 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день
В Крыму 1 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, первого июля местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в горах +11…+13, днем +23…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +25 до +28.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение
из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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