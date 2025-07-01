https://crimea.ria.ru/20250701/tsiklon-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-pervyy-iyulskiy-den-1147588488.html

Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день

Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день

Во вторник погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T00:01

2025-07-01T00:01

2025-07-01T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять южная часть высокого глубокого циклона. Без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +25...+27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 5-10 м/с, днем северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +23...+25 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов, днем от +25 до +28.По Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250627/kogda-v-krymu-potepleet-more-1147541372.html

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севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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