https://crimea.ria.ru/20250701/skhron-vsu-s-khimicheskimi-bombami-nashli-v-dnr-1147611176.html

Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР

Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР

Схрон ВСУ, где хранились самодельные бомбы, начиненные отравляющим веществом хлорпикрином, обнаружили в окрестностях села Ильинка в ДНР. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T09:33

2025-07-01T09:33

2025-07-01T09:33

донецкая народная республика (днр)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

химическое оружие

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Схрон ВСУ, где хранились самодельные бомбы, начиненные отравляющим веществом хлорпикрином, обнаружили в окрестностях села Ильинка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФСБ, отметив, что взрывчатка предназначалась для беспилотников.В ведомстве подчеркнули, что хлорпикрин относится к веществам, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о накоплении и сбыте оружия массового поражения.Ранее сообщалось, что москвич, следуя инструкциям украинских спецслужб, планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуреПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковГотовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение

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Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином. 2025-07-01T09:33 true PT0M47S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, химическое оружие, всу (вооруженные силы украины), видео