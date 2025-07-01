Рейтинг@Mail.ru
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250701/skhron-vsu-s-khimicheskimi-bombami-nashli-v-dnr-1147611176.html
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР
Схрон ВСУ, где хранились самодельные бомбы, начиненные отравляющим веществом хлорпикрином, обнаружили в окрестностях села Ильинка в ДНР. Об этом во вторник... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T09:33
2025-07-01T09:33
донецкая народная республика (днр)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
химическое оружие
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147611322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab788331167e5cc1f7d4075c43b3340c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Схрон ВСУ, где хранились самодельные бомбы, начиненные отравляющим веществом хлорпикрином, обнаружили в окрестностях села Ильинка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФСБ, отметив, что взрывчатка предназначалась для беспилотников.В ведомстве подчеркнули, что хлорпикрин относится к веществам, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия.По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о накоплении и сбыте оружия массового поражения.Ранее сообщалось, что москвич, следуя инструкциям украинских спецслужб, планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуреПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковГотовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином, обнаруженный в ДНР
ФСБ показала на видео обнаруженный в ДНР схрон ВСУ с боеприпасами с хлорпикрином.
2025-07-01T09:33
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147611322_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_267d6a587b342779337ae2d2a0d195f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, химическое оружие, всу (вооруженные силы украины), видео
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Схрон ВСУ, где хранились самодельные бомбы, начиненные отравляющим веществом хлорпикрином, обнаружили в окрестностях села Ильинка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФСБ, отметив, что взрывчатка предназначалась для беспилотников.
2025-07-01T09:33
true
PT0M47S
Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР

Отравленные самодельные бомбы с хлорпикрином нашли в схроне украинских боевиков в ДНР

09:33 01.07.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Схрон ВСУ, где хранились самодельные бомбы, начиненные отравляющим веществом хлорпикрином, обнаружили в окрестностях села Ильинка в ДНР. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ФСБ, отметив, что взрывчатка предназначалась для беспилотников.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с БПЛА самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином," - приводит РИА Новости фрагмент пресс-релиза ФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что хлорпикрин относится к веществам, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о накоплении и сбыте оружия массового поражения.
Ранее сообщалось, что москвич, следуя инструкциям украинских спецслужб, планировал взорвать самодельную бомбу в местах массового скопления людей, теракт предотвратили силовики.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
Готовил теракт в Керчи – украинскому агенту предъявили обвинение
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиХимическое оружиеВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02В Крыму 39 тысяч га бесхозных сельхозземель вернули муниципалитетам
09:52Лесной пожар под Алуштой - обстановка к этому часу
09:42Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
09:33Схрон ВСУ с химическими бомбами нашли в ДНР 0:47
09:15Крымский мост - затор со стороны Кубани увеличивается
08:46Расписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта
08:32В ОМС включили обследование на гепатит С и репродуктивное здоровье
08:03Никита Михалков объявлен в розыск СБУ
07:45В Крыму закроют дорогу в районе мыса Тарханкут – схема и сроки
07:1660 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России
07:07На Багеровском полигоне в Крыму днем прогремят взрывы
07:06Крымский мост: что происходит - очередь за час удвоилась
06:33Дорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле
06:07Крымский мост сейчас: большая очередь со стороны Тамани
00:01Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский день
00:00Какой сегодня праздник: 1 июля
23:57ВСУ ударили по Донецку – один погибший и трое ранены
23:11Крымский мост после открытия движения: оперативная информация об очередях
22:48Новый гимн Крыма и задержание сотрудников Sputnik Азербайджан – главное
22:35Первый месяц лета: фотографический июнь
Лента новостейМолния