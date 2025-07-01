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Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области
В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T16:03
2025-07-01T16:16
новости
су-34
воздушно-космический силы (вкс)
министерство обороны рф
самолет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноброны РФ.Согласно информации, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в воздухе, но предпринятые меры результата не дали."По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. По информации с места, оба члена экипажа живы", – рассказали в военном ведомстве.В министерстве также уточнили, что самолет был без боекомплекта и упал в безлюдном районе, разрушений на земле нет. На место происшествия направлена специальная комиссия ВКС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье разбился самолет – есть жертвыВ Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ
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новости, су-34, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, самолет
Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области – Минобороны

16:03 01.07.2025 (обновлено: 16:16 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноброны РФ.

"Сегодня около 13:00 мск в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34", – сказано в сообщении.

Согласно информации, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в воздухе, но предпринятые меры результата не дали.
"По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. По информации с места, оба члена экипажа живы", – рассказали в военном ведомстве.
В министерстве также уточнили, что самолет был без боекомплекта и упал в безлюдном районе, разрушений на земле нет. На место происшествия направлена специальная комиссия ВКС России.
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