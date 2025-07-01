https://crimea.ria.ru/20250701/rossiyskiy-samolet-su-34-razbilsya-v-nizhegorodskoy-oblasti--minoborony-1147623511.html

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области

В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T16:03

2025-07-01T16:03

2025-07-01T16:16

новости

су-34

воздушно-космический силы (вкс)

министерство обороны рф

самолет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноброны РФ.Согласно информации, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в воздухе, но предпринятые меры результата не дали."По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался. Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. По информации с места, оба члена экипажа живы", – рассказали в военном ведомстве.В министерстве также уточнили, что самолет был без боекомплекта и упал в безлюдном районе, разрушений на земле нет. На место происшествия направлена специальная комиссия ВКС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Подмосковье разбился самолет – есть жертвыВ Индии пассажирский самолет рухнул на жилые дома Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в ФРГ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, су-34, воздушно-космический силы (вкс), министерство обороны рф, самолет