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Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина
Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина
Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T12:05
2025-07-01T12:05
2025-07-01T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями", - сказано в сообщении.Также президент поручил обеспечить устойчивость Рунета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера.24 июня Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
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новости, владимир путин (политик), россия, общество, закон и право
Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина
Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера и обеспечить устойчивость Рунета
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями", - сказано в сообщении.
Также президент поручил обеспечить устойчивость Рунета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера.
24 июня Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.
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