https://crimea.ria.ru/20250701/rossiyskiy-messendzher-i-ustoychivost-runeta---porucheniya-putina-1147615432.html

Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина

Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина

Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T12:05

2025-07-01T12:05

2025-07-01T12:05

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владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями", - сказано в сообщении.Также президент поручил обеспечить устойчивость Рунета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера.24 июня Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, общество, закон и право