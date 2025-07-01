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Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина
Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина
Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T12:05
2025-07-01T12:05
новости
владимир путин (политик)
россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."С учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями", - сказано в сообщении.Также президент поручил обеспечить устойчивость Рунета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера.24 июня Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Если запретят иностранные платформы – что предлагает RUTUBEСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, владимир путин (политик), россия, общество, закон и право
Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения Путина

Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера и обеспечить устойчивость Рунета

12:05 01.07.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера, в том числе обеспечить в нем доступ к госуслугам. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"С учетом ранее данных поручений при участии Банка России организовать работу по поддержке развития российского сервиса обмена мгновенными сообщениями (мессенджера), в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным государственным услугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями", - сказано в сообщении.
Также президент поручил обеспечить устойчивость Рунета, в том числе для бесперебойной работы отечественного мессенджера.
24 июня Путин подписал закон об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении. Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис.
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