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Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день
Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день
Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи. В Ижевске погибли трое и ранены 42 человека в результате атаки дрона ВСУ. Крымский проект "Дети героев"... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T22:42
2025-07-01T22:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи. В Ижевске погибли трое и ранены 42 человека в результате атаки дрона ВСУ. Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области. Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в восьми районах Крыма из-за засухиРежим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельскохозяйственных культур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы Крыма.Атака ВСУ на предприятие в ИжевскеПри атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека. Глава Удмуртии доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.Позже глава региона сообщил, что число пострадавших выросло до 42 человек.Федеральный статус крымского проекта "Дети героев"Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне.Проект предполагает вручение детям погибших участников СВО медалей и специальных удостоверений. Этот статус позволяет получать помощь от предпринимателей и организаций, заключивших соглашения с инициаторами проекта. В рамках поддержки предоставляются, в том числе, скидки, бесплатные услуги в клиниках, возможность посещения парков и других учреждений.Крушение истребителя-бомбардировщика Су-34В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34.Согласно информации Минобороны РФ, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в воздухе, но предпринятые меры результата не дали. Оба члена экипажа катапультировались. Самолет был без боекомплекта и упал в безлюдном районе, разрушений на земле нет.Арест главы редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактораГлава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца в Баку.Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД России РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Режим ЧС в Крыму и удар ВСУ по Ижевску – главное за день

Режим ЧС в восьми районах Крыма и атака ВСУ на предприятие в Ижевске – главное за день

22:42 01.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля – РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи. В Ижевске погибли трое и ранены 42 человека в результате атаки дрона ВСУ. Крымский проект "Дети героев" может получить федеральный статус. Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области. Глава редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактор арестованы в Баку.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Режим ЧС в восьми районах Крыма из-за засухи

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.
Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельскохозяйственных культур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы Крыма.
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Атака ВСУ на предприятие в Ижевске

При атаке украинского беспилотника на предприятие в Ижевске погибли три человека. Глава Удмуртии доложил о случившемся президенту России Владимиру Путину. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Позже глава региона сообщил, что число пострадавших выросло до 42 человек.
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Федеральный статус крымского проекта "Дети героев"

Проект "Дети героев", действующий в Республике Крым и направленный на поддержку семей погибших военнослужащих, может быть реализован на федеральном уровне.
Проект предполагает вручение детям погибших участников СВО медалей и специальных удостоверений. Этот статус позволяет получать помощь от предпринимателей и организаций, заключивших соглашения с инициаторами проекта. В рамках поддержки предоставляются, в том числе, скидки, бесплатные услуги в клиниках, возможность посещения парков и других учреждений.
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Крушение истребителя-бомбардировщика Су-34

В Нижегородской области во время планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Согласно информации Минобороны РФ, при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж попытался устранить неисправность в воздухе, но предпринятые меры результата не дали. Оба члена экипажа катапультировались. Самолет был без боекомплекта и упал в безлюдном районе, разрушений на земле нет.
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Арест главы редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца в Баку.
Накануне азербайджанские силовики в Баку задержали российских журналистов – главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По сообщениям местных СМИ, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они якобы являются "агентами ФСБ". В МИД России РИА Новости сообщили, что посол Азербайджана вызван в МИД в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов.
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